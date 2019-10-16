المصدر: البيان الإلكتروني

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي" رعاه الله "، بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح ، امير دولة الكويت الشقيقة ، إلى وطنه بعد رحلة علاجية ناجحة .

وقال سموه في حسابه الرسمي على " تويتر " : قرت عيوننا .. وقرت عيون أهل الكويت .. بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لأهله وداره وأحبابه .. حفظك الله لبلدك وشعبك .. وأدام عليك وعليهم الخير والعزة والصحة والعافية يا أمير الانسانية ".

كان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح قد عاد إلى الكويت بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة ، بعد أن استكمل الفحوصات الطبیة التي تكللت نتائجھا بالنجاح حسب وكالة الأنباء الكويتية " كونا ".

#محمد_بن_راشد: قرت عيوننا .. وقرت عيون أهل #الكويت .. بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لأهله وداره وأحبابه .. حفظك الله لبلدك وشعبك .. وأدام عليك وعليهم الخير والعزة والصحة والعافية يا أمير الانسانية #الامارات_تحب_أمير_الكويت#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0owNk0oYX1 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 16, 2019