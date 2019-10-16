هيئة تنمية المجتمع في دبي تطلع نظيرتها بأبوظبي على تجربة «التخطيط للمستقبل»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وفداً من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بهدف التعرف على الخدمات والمبادرات الموجهة لكبار المواطنين وتفاصيل البرامج التي أطلقتها الهيئة بناء على الاحتياجات الفعلية لكبار المواطنين، وبهدف تعزيز دمجهم وتمكينهم بعد مرحلة التقاعد، وبحث الطرفان تجربة هيئة تنمية المجتمع في مبادرة «التخطيط للمستقبل»، والتي تستهدف موظفي الجهات الحكومية من الشباب والمقبلين على التقاعد بغرض تدريبهم وتطوير مهاراتهم لوضع خطط مستقبلية مالية واجتماعية وصحية ونفسية تتيح لهم استقراراً أكبر في مرحلة ما بعد التقاعد.

وإضافة إلى التعرف على نتائج التطبيق الأولي للمبادرة اطلع الوفد على آلية التنفيذ، والتي تتم بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومعلومات الحقيبة التدريبية التي تم إعدادها من قبل هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وخلال استقبالها لوفد دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أكدت مريم الحمادي، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع ضرورة التعاون على مستوى الجهات المحلية والاتحادية وتبادل الخبرات، لا سيما فيما يتعلق بطرح وتطوير مبادرات تستشرف الاحتياجات المستقبلية لأفراد المجتمع.

وقالت الحمادي: «أطلقت هيئة تنمية المجتمع مبادرة التخطيط للمستقبل بهدف تحفيز السلوك الإدراكي لدى موظفي الحكومة وتنمية الرغبة والقدرة لديهم لوضع وتنفيذ خطط مستقبلية مثمرة. ويساهم ذلك في إحداث تغير نوعي في نمط حياة كبار المواطنين في السنوات المقبلة».