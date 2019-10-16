ورش ونقاشات تغني معرض «توظيف مجنّدي الخدمة الوطنية»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختُتمت، أمس، فعاليات الدورة الرابعة من معرض توظيف مجنّدي الخدمة الوطنية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الذي نظمته القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلةً بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالتعاون مع شركة إندكس للمؤتمرات والمعارض، على مدى 3 أيام، محققاً نجاحاً مميزاً في فتح آفاق التواصل بين طلاب وخريجي الخدمة الوطنية والشركات المشاركة من مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية. وفي ختام المعرض، زار صامويل تان تشي، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، المعرض حيث تعرّف إلى الفرص الوظيفية المتاحة للمجنّدين الذين أتموا برنامج الخدمة الوطنية من قِبل الهيئات والجهات الحكومية والخاصة.

ورش عمل

وضمّت أجندة اليوم الثالث العديد من ورش عمل والنقاشات التي أغنت معارف الطلاب والمجنّدين بأبرز الخبرات المطلوبة في سوق العمل والوظائف، ومن ضمنها ورشة عمل قدمتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تحت عنوان: «مقدمة في استشراف المستقبل»، وتناولت مفهوم استشراف المستقبل وأدواته والتحليل في عملية استشراف المستقبل والتوجهات العالمية في الاستشراف ومئوية الإمارات 2071، كما أقيمت ورشة عمل عن «بناء المستقبل الوظيفي»، قدّمها المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، وركزت على الانطباع الأول ورسم المستقبل الوظيفي.

وفي تعليقها على مشاركة EducationUSA والسفارة الأمريكية في معرض توظيف مجنّدي الخدمة الوطنية، قالت روان عطية، المستشارة في مكتب الشؤون العامة لدى السفارة الأمريكية في أبوظبي: «يسعدنا المشاركة في المعرض الذي يُعدّ فرصة مميزة لفتح قنوات التواصل مع طلاب وخريجي برنامج الخدمة الوطنية وتزويدهم بالمعلومات اللازمة والدقيقة والشاملة حول التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومساعدتهم في الحصول على الفرص التعليمية المتعددة التي توفرها الولايات المتحدة، كما تهدف السفارة إلى اطلاع الطلاب على أحدث المعلومات المتعلقة ببرنامج التبادل الثقافي الذي تقدمه في أبوظبي».

وأضافت: «الشهادات العلمية هي السبيل نحو الحصول على مسيرة مهنية ناجحة، وتساعد الفعاليات التعليمية ومعارض التوظيف في الوصول إلى عدد أكبر من طلاب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر لهم رؤية قيمة ومعلومات شاملة عن خيارات الدراسة المتاحة في الولايات المتحدة».

تواصل

وإلى ذلك، وعن المشاركة في المعرض، قال خالد بن عامر الشميلي، مدير إدارة العمليات التدريبية: «تكمن أهمية المعرض في قدرته على إتاحة ومنح وتوفير الفرص لمجنّدي الخدمة الوطنية، للالتقاء والتواصل مع الشركات والجهات والمؤسسات الراعية والمشاركة في المعرض، إن أهمية معارض التوظيف مثل معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية تكمن في قدرتها على جمع كلٍ من الباحثين عن العمل والشركات والمؤسسات المساهمة والعارضة، تحت سقفٍ واحد، بما يضمن في استقطاب الكوادر الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وعن أهمية معرض مجنّدي الخدمة الوطنية في رفع نسبة التوطين ضمن الشركة، أضاف: «يتم ذلك من خلال التواصل مع مجنّدي الخدمة الوطنية واطلاعهم على الوظائف المتاحة بشكل يسمح بتوظيفهم في التخصصات المناسبة، بما يرفع نسب التوطين في الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض»، مشيراً إلى أنه يتم توفير 35 فرصة عمل في مجال تدريب وتعليم قيادة المركبات للمجندين المشاركين في المعرض.

فرص

أكد الأستاذ الدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد: «أن معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية يوفر الفرصة للتعرف إلى مؤسسات التعليم العالي الموجودة بالدولة والخيارات الأكاديمية المتاحة للطلبة الذين أنهوا فترة الخدمة الوطنية».

وقال: «إن جامعة زايد تشارك في المعرض لتجديد تواصلها مع الطلبة الذين تم قبولهم في العام الماضي، وسينضمون إليها في الفصل الدراسي المقبل بعد إنهاء فترة الخدمة الوطنية، وهذا المعرض يتيح الفرصة للرد على استفساراتهم وتأكيد تسجيلهم بالجامعة، كما يتيح الفرصة لاستقطاب مزيد من الطلبة الجدد الذين لم يتقدموا بطلبات للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي من قبل».