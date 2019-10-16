سلطان القاسمي: نعمل لدعم التواصل بين الشعوب

المصدر: كراكوف - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن إمارة الشارقة تعمل على مدار عدة عقود على دعم التواصل المباشر بين الشعوب ومجتمعات العالم من خلال الحوار الثقافي بكل مكوناته.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها صاحب السمو حاكم الشارقة أمس ضمن الحفل الذي أقامته جامعة ياجيلونسكي في كراكوف بجمهورية بولندا بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس قسم الدراسات الشرقية بالجامعة، ومنح سموه ميدالية (العقل أولاً ثم القوة) الذهبية، تقديراً لجهود سموه في دعم التبادل الثقافي والحضاري بين الأمم والشعوب.

حرص

وقال سموه «يسعدنا أن نقدم خالص الشكر لرئيس الجامعة وزملائه على دعوتنا لحضور الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة ياجيلونسكي العريقة، والمتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي للغات والحضارات بالجامعة هذا الأسبوع.

كما نقدم فائق الشكر والتقدير إلى لجنة التكريم ومنح الشهادات الفخرية بالجامعة على قرارهم بمنحنا الميدالية الذهبية للجامعة، وهذا شرف عظيم لنا سنعتز به مدى الحياة».

وأعرب سموه عن تقديره لاهتمام جامعة ياجيلونسكي بالدراسة المتعمقة للغات والحضارات في العالم عامة والمشرق خاصة، مثمناً حرص الجامعة على تعزيز ودعم هذه الدراسات، ومنها اللغة العربية والحضارة الإسلامية، منذ المدى البعيد والاحتفاء بها كمظهر من مظاهر التواصل الحضاري والحوار مع الآخر.

وأردف سموه «قد يعلم البعض منكم مدى شغفنا بدراسة التاريخ والحضارات في مختلف العصور، ومن ثم نحن نؤمن بوحدة المكونات الإنسانية الأساسية أينما وجد الإنسان في هذا العالم، كما نؤمن بأهمية تكامل الحضارات، وتطورها، الناتج عن الحوار المبني على تَفَهُم وتقبُل عادات وتقاليد وثقافات المجتمعات في العالم، ودعم أوجه التشابه بينها والتقريب بين اختلافاتها. وبالطبع نتمنى ونرجو من الله ألا يكون مبدأ أو فكرة»صراع الحضارات«هي الدافع الأساسي لتطور الأحداث في العالم في الحاضر والمستقبل».

ولفت سموه إلى أن الشارقة، وعلى مدى عدة عقود حتى الآن، تعمل بصفة مستمرة على دعم التواصل المباشر بين شعوب ومجتمعات العالم من خلال الحوار الثقافي بكل مكوناته.

ولتحقيق هذا التوجه كانت مساراتنا وقنواتنا متعددة، دعمنا إنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة ببعض الجامعات المتميزة في العالم لنتيح للباحثين التعمق في دراسة المكونات الثقافية واستمرارية وتفاعل المجتمعات والشعوب في العالم عامة وفي منطقتنا خاصة، موضحاً سموه أن هذه المعاهد أصبحت الآن من المصادر الرئيسية الهامة للمعرفة المتعمقة في المجالات المتعلقة بمنطقتنا يلجأ إليها الباحثون ومتخذو القرار في العديد من الدول.

فعاليات

وواصل سموه قائلاً «كما أقمنا الفعاليات الثقافية والفنية في العديد من دول العالم لكي تتعرف مجتمعاتها على بعض أوجه عاداتنا وتقاليدنا وفنوننا، وأقمنا المؤتمرات والندوات داخل وخارج الشارقة، واستضفنا الباحثين والطلبة من مختلف بقاع العالم، وقد سعدنا باستقبال أساتذة وطلاب جامعة ياجيلونسكي بالشارقة في إبريل من العام الماضي، وحرصنا على إتاحة الفرصة لهم ليتعرفوا عن قرب على أهل ومجتمع الشارقة، كما زاروا جامعاتنا ومتاحفنا، ومراكزنا الثقافية، بما تحتويه من أنشطة فنية وأدبية، شارك فيها طلاّب اللغة العربية من جامعتكم العريقة بالحوار مع زملائهم من أبناء الشارقة».

الجدير بالذكر أن جامعة ياجيلونسكي تعتبر أقدم جامعة في بولندا وثاني أقدم جامعة في أوروبا الوسطى، وتأسست سنة 1364 من قبل الملك كازيمير الثالث.

تنسيق

إلى ذلك، التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أمس البروفسور فويتشيخ نوفاك رئيس جامعة ياجيلونسكي وعدداً من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، في مقر الجامعة بكراكوف بجمهورية بولندا.

وتناول اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات العلمية والأكاديمية، وسبل تعزيز مجالات التنسيق والتعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية وخاصة في مجال اللغة العربية وآدابها والحضارة الإسلامية.

وقدم سموه عدداً من الإصدارات الثقافية والأدبية الخاصة لرئيس جامعة ياجيلونسكي.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قد وصل صباح امس إلى مطار يوحنا بولس الثاني الدولي بكراكوف في جمهورية بولندا، في زيارة رسمية.

مراسم

بدأت مراسم حفل التكريم بمرور صفين من كبار أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بجامعة ياجيلونسكي، ليُدعى بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة للدخول لمقر التكريم، ليعزف بعدها نشيد الجامعة.

وألقى رئيس جامعة ياجيلونسكي البروفسور فويتشيخ نوفاك كلمة أشار فيها إلى أن الجامعة قررت أن تمنح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ميدالية (العقل أولاً ثم القوة) الذهبية كونه شخصية مميزة بأنشطتها في خدمة العلم والمجتمع الأكاديمي والتزامه الوطيد بقضايا جامعة ياجيلونسكي.