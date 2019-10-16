بوابات مطارات دبي الذكية بـ «الوردي» للتوعية بسرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان

طبقت إقامة دبي بالتعاون مع مطارات دبي مبادرتها التوعوية عبر البوابات الذكية التي تألقت باللون الوردي بهدف التوعوية بمرض سرطان الثدي، وتشجيعاً لأفراد المجتمع على ضرورة إجراء الفحص الذاتي بشكل منتظم، وذلك انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على المساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية للمجتمع الإماراتي والحد من الأمراض المرتبطة بها، وتزامناً مع أكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الإدارة حريصة كل الحرص على المشاركة في الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي التي تطوف الإمارات السبع سنوياً بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول سرطان الثدي.