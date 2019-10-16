حاكم الشارقة يزور مكتبة ياجيلونيان

المصدر: كراكوف - البيان

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس مكتبة ياجيلونيان التابعة لجامعة ياجيلونسكي بكراكوف ببولندا.

واستهل سموه زيارته بالاطلاع على المعرض الذي أقيم بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس قسم الدراسات الشرقية بجامعة ياجيلونسكي، واستمع سموه من القائمين إلى شرح حول ما يضمه المعرض من مقتنيات نادرة من مصاحف إسلامية تم نسخها منذ القرن السابع عشر والثامن عشر، ومخطوطات ومجلدات تاريخية بعدة لغات منها: العربية، اللاتينية، البولندية، الصينية، اليابانية، الفارسية، والهندية.

ويضم المعرض نسخة من كتاب صحيح البخاري الجزء الخامس يعود تاريخه إلى 1535، ومقامات الحريري لمؤلفه قاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبو محمد الحريري يعود تاريخه إلى عام 1741، وكتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية للفقيه عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان شهاب الدين أبو القاسم المعروف بأبو شامة المقدسي.

وتفضّل صاحب السمو حاكم الشارقة بتدوين كلمة في السجل الذهبي لزوار المكتبة قال فيها «لقد سعدنا بزيارة هذه المكتبة العريقة التي تحتوي على نفائس من المخطوطات العريقة العربية والفارسية والتركية ولغة أمم أخرى نشكرهم على إتاحة الفرصة لنا لمشاهدة هذه المخطوطات».

وتعد مكتبة ياجيلونيان الوطنية من أكبر المكتبات في بولندا ويعود تاريخ تأسيسها إلى 1364، وتضم أكثر من 6 ملايين كتاب ومجلد ومخطوطة في مختلف المجالات العلمية. كما اطلع سموه على المقتنيات النادرة للمكتبة ومنها كتاب دورات الكواكب السماوية لمؤلفه عالم الفلك نيكولاس كوبرنيكوس يعود إلى القرن الخامس عشر، ويعد من الكتب المهمة في علم الفلك، كما تفقد سموه عدداً من الأطالس التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر.

وتحتوي المكتبة على مخطوطة يعود تاريخها إلى منتصف القرن الخامس عشر وهي مخطوطة بانديريا بروتانوروم، التي تؤرخ الانتصارات العسكرية البولندية في جرونوالد التي جرت بين مملكة بولندا ودوقية ليتوانيا الكبرى.