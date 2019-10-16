جميلة المهيري تزور مجندات الخدمة الوطنية الدفعة الـ 8

المصدر: أبوظبي - وام

أعربت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، عن اعتزازها وتقديرها لمجندات الخدمة الوطنية الدفعة الـ 8 على انضمامهن إلى صفوف الخدمة الوطنية، حيث سيخضن من خلالها تجربة جديدة يتعلمن فيها الكثير مما تعنيه الحياة العسكرية وما تمتاز به من تحمل وصبر وضبط وربط وانتظام وغرس وترسيخ لقيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوسهن، إضافة إلى إلمامهن بالمبادئ والمهارات العسكرية الأساسية، ما يسهم في تشكل حصيلة علمية وعملية تعود عليهن بالنفع والمصلحة.

ووجهت معالي جميلة المهيري الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على دورها الكبير ودعمها لفتاة الإمارات.

تطوع

وحرصت معاليها على أن تكون مع المجندات اللواتي لبين نداء الوطن وتطوعن في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية. ودعت معاليها مجندات الخدمة الوطنية إلى التطوع في إكسبو 2020 دبي، هذا الحدث العالمي وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة أمام ملايين الزوار باعتباره حدثاً دولياً يحتفي بالجميع، ووجهة عالمية متميزة تتيح الفرصة أمام الجميع للتعلم والابتكار ودفع عجلة التقدم وقضاء أوقات ممتعة من خلال تبادل الأفكار والتعاون المشترك.

شريك أساسي

قالت معالي جميلة المهيري: «يحق للمرأة الإماراتية أن تفخر بالإنجازات التي تحققت لها، ما جعلها شريكاً أساسياً في عملية التنمية، وبعدما أصبحت نموذجاً إقليمياً يحتذى لكثير من النساء في العالم».