«تنفيذي الشارقة» يعتمد القائمة الثانية للمستفيدين بتحويل الدعم السكني من قرض إلى المنحة

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة التي من شأنها تحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة التي تتبناها إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة التوصيات إلى هيئة تطوير معايير العمل للنظر في تطبيقها وتجهيز الرد عليها.

وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق الأمان الأسري والاستقرار السكني والاجتماعي والاقتصادي، اعتمد المجلس القائمة الثانية لسنة 2019 من المستفيدين من تحويل قرار الدعم السكني من فئة القرض إلى فئة المنحة.

تخفيف الأعباء

وأشار المهندس خليفة بن مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان، أن المكرمة التي وجّه بها صاحب السمو حاكم الشارقة لها الأثر الكبير في تخفيف الأعباء على المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

إنجاز نوعي

وقدّم علي بن سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، عرضاً عن تحقيق مطار الشارقة إنجازاً نوعياً جديداً بتصدره مطارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصوله على المركز الرابع عالمياً من حيث دقة إقلاع الرحلات التي وصلت إلى 91.1%، ضمن خطته التي تهدف إلى إقلاع الطائرة حسب الموعد المحدد بدون أي تأخير، في حين أن هذه النسبة وصلت إلى 95% بحسب بيانات «أو إي جي»، المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، التي اعتمدت «15 دقيقة هامش التأخير» في الرحلة.

وأشار المدفع إلى أن وصول مطار الشارقة الدولي إلى المستوى الكبير، وتحقيقه الإنجازات، يأتيان بتوجيهات سديدة وحكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وهو الأمر الذي أسهم في تطوير كل الخدمات، وتوفير التسهيلات التي وصلت بالمطار إلى المستويات المتقدمة عالمياً.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.