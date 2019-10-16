41 % إنجاز المبنى الجديد لـ«مدني أم القيوين»

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

أكد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين لـ«البيان» أن مشروع المبنى الجديد لإدارة الدفاع المدني بمنطقة الرملة بأم القيوين وبالقرب من مركز الإدارة الحالي والذي تنفذه وزارة تطوير البنية التحتية، سوف يتم الانتهاء منه في الربع الأول من 2020، وأن نسبة الإنجاز فيه بلغت 41% خلال أغسطس الماضي، كما أنه مكون من مبنى رئيس و3 ملاحق خدمية ويراعي الأبنية الخضراء في تصميماته وكافة الأنظمة الجديدة التي تواكب التطور العالمي.

كما بلغت تكلفته الإجمالية 12 مليوناً و900 ألف درهم، وسوف يتم تنفيذ بعض الأعمال الهندسية التي سترفع من كفاءة المباني وتسهم في مواكبة التطور العالمي في الإنشاء، لافتاً إلى أنه ووفقاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفض أعداد الحرائق والوفيات الناجمة عنها تم توظيف جميع الإمكانات والتقنيات الحديثة التوظيف الأمثل، وتأهيل العنصر البشري وسرعة الاستجابة والجاهزية والتوعية وتعزيز جهود الوقاية لمواجهة المخاطر والتحديات وفق عقيدة تكاملية تقوم على التعاون والتنسيق للعمل بروح الفريق الواحد، ما كان لها الأثر الكبير في خفض نسب الحرائق وتحقيق الأهداف المنشودة للدفاع المدني.

مواصفات عالمية

ولفت ابن حمضه إلى أن المبنى الجديد يتميز بمواصفات عالمية تمكِّن أفراد الدفاع المدني من أداء مهامهم على أكمل وجه، خصوصاً وأنه يقع في منطقة استراتيجية من الإمارة، مبيناً أن فرق الإدارة تحرص على رفع كفاءة كوادرها من خلال صقل مهاراتهم لمواجهة التحديات والحرائق وتوفير الحماية لعناصر رجال الإطفاء والتدريب على الوسائل الحديثة في المكافحة والإنقاذ، وتوفير أحدث المعدات واستخدام التكنولوجيا والأبحاث لتطوير أنظمتها باستخدام الطاقة البديلة والطائرات والربوتات في معاينة الحرائق والاستكشاف وتطويرها لإدخالها في الإطفاء ومكافحة الحرائق وعمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى تقديم أفضل وأعلى مستويات السلامة للجميع والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وذلك من خلال الاستعداد والجاهزية في الكوارث والأزمات وتعزيز ثقة الجمهور وتوعيتهم بفاعلية الخدمات المقدمة من خلال البرامج التوعوية والمعارض والحملات التثقيفية، وتقديم أفضل الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.