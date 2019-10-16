رحلة جوية بين الإمارات وروسيا أسبوعياً 61

المصدر: أبوظبي ـ وام

تسير الناقلات الوطنية لدولة الإمارات 61 رحلة جوية أسبوعياً من وإلى المدن الروسية بواقع 21 رحلة لطيران الإمارات و7 رحلات للاتحاد للطيران و22 رحلة لفلاي دبي و11 رحلة لطيران العربية في ظل التطلعات إلى تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بين البلدين وذلك بحسب الهيئة العامة للطيران المدني.

وأفادت الهيئة أن علاقات النقل الجوي بين الإمارات وروسيا تشهد تطوراً كبيراً يعكس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين على جميع الأصعدة حيث تتميز بأبعادها الاستراتيجية التي تشمل القطاعات كافة بما يحقق التنمية في كلا البلدين.

مذكرة تفاهم

وأضافت الهيئة أنه تم توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الإمارات وروسيا سبتمبر عام 2007 وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم التي طورت العلاقات بين البلدين في مجالات الخدمات الجوية وتطلعات البلدين في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة تدريجياً. كما وقعت دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية في أكتوبر الجاري مذكرة تفاهم في مجال خدمات النقل الجوي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الحركة الجوية إلى المدن المختلفة في كلا البلدين.