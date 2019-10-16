مريم المهيري: الإمارات لاعب رئيس في منظومة الأمن الغذائي العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي أهمية يوم الأغذية العالمي لرفع وعي الشعوب تجاه قيمة الغذاء وإلقاء الضوء على التحديات الحقيقية التي تواجه الأمن الغذائي في مختلف الدول، كما يمثل فرصة لتعزيز أواصر التعاون الدولي وتكريسها للقضاء على الجوع في العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل مستقبل واحد مزدهر للبشرية.

وقالت معاليها: إن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي تتزايد فيما تتزايد المسؤولية الدولية نحو هذه القضية، إذ إن الدولة تعتبر لاعباً رئيسياً في منظومة الأمن الغذائي العالمي لما توفره من بنية تحتية وخدمات لوجستية تساهم في ربط المنتجين والمزارعين بالمستهلكين في مختلف أنحاء العالم.. ونستهدف في استراتيجيتنا الوطنية إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لإنتاج وإدارة الغذاء.

ونوهت إلى أن عدد سكان العالم سيصل إلى 9,7 مليارات نسمة بحلول العام 2050 وسيكون هذا التحدي أكثر صعوبة في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وتقلص مساحات الأراضي الزراعية، وندرة المياه والتصحر وغيرها من التحديات التي تعوق جهود العالم لتوفير الغذاء الصحي والآمن والكافي للشعوب. لذا أصبح لزاماً علينا جميعاً أن نتبع نهجاً متطوراً في ابتكار وسائل ممكنة تكنولوجياً لإنتاج وإدارة الغذاء وفي كامل سلسلة القيمة الغذائية«.

مساهم رئيس

وأضافت معاليها:»تعد دولة الإمارات مساهماً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، حيث حققت خطوات ملموسة في هذا المجال كونها تعد واحدة من بين أكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم، والتي تتضمن تقديم مساعدات مادية وفنية والمساهمة في إقامة مشاريع إنتاج غذاء مستدامة في العديد من الدول، كما تربط دولة الإمارات علاقات قوية مع العديد من المنظمات الدولية المعنية بملف الغذاء، وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو واللجنة العالمية للأمن الغذائي وبرنامج الغذاء العالمي، حيث توفر الإمارات الدعم لمختلف المبادرات والمشاريع الغذائية لتلك المنظمات في المنطقة والعالم".

جهود حثيثة

وأشارت معاليها إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإمارات في ظل رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وهو ما يتجلى في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي ترتكز على عدد من المحاور على رأسها إقامة مشروعات زراعية وغذائية مستدامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن جهود تقليل فقد وهدر الطعام في المجتمع، والتركيز على ملف التغذية، وهو ما يرتبط في النهاية بالجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي.

إنجازات

أعربت معالي مريم المهيري عن إيمانها وثقتها بقدرة الإمارات على تعزيز مساعيها وتحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة في ملف الأمن الغذائي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، والمساهمة الفعالة في جهود القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لضمان ازدهار كل شعوب العالم.

