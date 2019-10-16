«تحقيق أمنية» تكرم «الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»

المصدر: دبي - البيان

كرمت مؤسسة «تحقيق أمنية» الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وذلك في إطار تكريم المؤسسات والشركات التي تسهم في ترك بصمة إنسانية متميزة.

وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، المدير العام للهيئة، في كلمته خلال استقبال وفد «تحقيق أمنية» برئاسة هاني الزبيدي رئيسها التنفيذي، حرص الهيئة على لعب دور فاعل في دعم جهود «تحقيق أمنية» الإنسانية، وذلك في إطار سلسلة مبادراتها الإنسانية والمجتمعية التي تنفذها بشكل سنوي، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية.

جهود

من جانبه أشاد هاني الزبيدي -خلال زيارته الهيئة لتكريمها- بجهود الهيئة كشريك استراتيجي للمؤسسة في دعم وتنفيذ مبادراتها الإنسانية على مستوى الحكومة الاتحادية، مؤكداً اعتزازه بهذه الشراكة المتميزة، وتقديره لكل الجهود التي تشكل علامة فارقة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وزرع السعادة والأمل والتفاؤل في قلوبهم، ومنحهم الأمل لمواصلة مسيرة العلاج.

وسلم الزبيدي درع التكريم وشهادة التقدير إلى الدكتور عبدالرحمن العور.