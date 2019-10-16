طقس اليوم صحو إلى رطب ليلاً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم وغداً صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً على بعض المناطق الغربية، وقد يتشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية بسرعة تتراوح من 16 إلى 26 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 38 كيلومتراً في الساعة أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:17 والمد الثاني عند الساعة 02:49 والجزر الأول عند الساعة 20:39 والجزر الثاني عند الساعة 13:08.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط الموج، وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:28 والمد الثاني عند الساعة 23:51 والجزر الأول عند الساعة 58: 16 والجزر الثاني عند الساعة 05:26.