«زايد الإنسانية» تقدّم مساعدات للأطفال مرضى السرطان في بيلاروسيا

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية ونائبه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، قام وفد من المؤسسة بزيارة الى مينسك عاصمة بيلاروسيا للاطلاع على المشروعات الصحية الخاصة بالأطفال المصابين بأمراض السرطان لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات اللازمة.

وتأتي هذه المهمة الرسمية للوفد بالتعاون مع سفارة الدولة لدى بيلاروسيا، وبعد استقبال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان لأندري لوتشينوك سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة حيث تم بحث التعاون الإنساني بين بيلاروسيا ودولة الإمارات.

ترأس الوفد حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية الذي زار مركز السرطان للأطفال الذين أصيبوا من جراء كارثة شرنوبل التي لا يزال أثرها يعرض الكثير من الأطفال للأمراض.

اجتماع

واطلع الوفد الزائر على أقسام المركز، وأنواع العلاج كما عقد اجتماعاً مع الإدارة والمتخصصين للاطلاع ميدانياً على أوضاع الأطفال المرضى ومدى حاجة المركز للمساعدات لاستيعاب أعداد أكثر.. كما زار الوفد الأجنحة الأخرى من المركز والمتخصصة بالأطفال ذوي الهمم على اختلاف إعاقاتهم.

ويضم المركز أعداداً كبيرة من الأطفال الأيتام الذين يقوم برعايتهم وتوفير المعيشة لهم إلى جانب الإقامة والتعليم والتوجيه الاجتماعي والتربوي.

وتابع الوفد جولته في سائر أقسام المركز وأجرى العديد من اللقاءات مع سائر الجهات المعنية بكل الأقسام، بغية التعرف على الاحتياجات الضرورية لرفع كفاءة المركز في العناية الصحية والنفسية للأطفال المصابين كما قام الوفد بزيارة مخيم الأطفال الذي يعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية، ويعمل على تحصينهم بالرياضة والعناية بالصحة، ويساهم في تخفيف آلامهم ويرفع من معنوياتهم.

وقدم حمد سالم بن كردوس العامري نبذة عن سيرة مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية بفضل ما تركه صاحب مكرمة المؤسسة من وقف ليعود ريعه على الأعمال الإنسانية في الدولة وخارجها.

وزار الوفد نائب رئيس جمهورية بيلاروسيا نيكولاي سيليفانوف ونقل له تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية ونائبه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان.

وأكد مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية حرص المؤسسة على القيام بواجب المساعدة للحالات المطروحة والتي ستتم دراستها في لجنة المشاريع والبرامج فور عودة الوفد إلى الإمارات.