انطلاق «مؤتمر السياحة العلاجية والرعاية الصحية العالمية»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية والرعاية الصحية الثاني عشر في أبوظبي بتنظيم من المجلس العالمي للسياحة العلاجية ودائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي ودائرة الصحة أبوظبي، بمشاركة نخبة من الجهات الفاعلة في القطاع الطبي من مقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين والمشترين والوزارات والهيئات الصحية سعياً إلى التواصل وتبادل آخر التطورات الحاصلة في هذا المجال.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، أكثر من 100 من قادة المجال الصحي، بالإضافة إلى قائمة من المتحدثين من دائرتي الصحة والثقافة والسياحة ـ أبوظبي، وشركة بوبا العالمية، وشركة سيجنا، وأيتنا، وهيومان لونجيفيتي المتحدة، وشركة نفط الكويت، ويونايتد للرعاية الصحية، وجون هوبكينز، وعيادة كليفلند كلينك أبوظبي، وجمعية الإمارات للأمراض الجينية.

وأكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة ـ أبوظبي، أهم العوامل التي تجعل من أبوظبي وجهة رائدة للسياحة العلاجية.

وألقى محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي كلمة جاء فيها: «لقد أصبحت إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار والأعمال والثقافة والفنون والتراث والسياحة الترفيهيّة، ونتطلّع اليوم إلى قطاع السّياحة العلاجيّة كأحد روافد النموّ المستقبليّة، وذلك بالتعاون مع شركائنا في دائرة الصحّة».

الأسرع نمواً

وقال سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: «تعد السياحة العلاجية واحدة من مجالات السياحة الأسرع نمواً في العالم، ونحن نسعى لاستغلال هذا النمو لاستقبال عدد أكبر من السياح الذين يقيمون لفترات طويلة في المرافق الصحية عالمية المستوى المتواجدة في الإمارة، ومنحهم الفرصة لتجربة كل ما توفره أبوظبي من أنشطة سياحية وترفيهية وثقافية.

لذلك فإن تعاوننا مع دائرة الصحة - أبوظبي أمر في غاية الأهمية، كونه يساهم في دعم السياحة العلاجية في العاصمة ويمنحنا القدرة على المنافسة بشكل أقوى في هذا المجال لتصبح أبوظبي وجهة إقليمية رائدة تستقطب الزوار الساعين للعلاج من جميع أنحاء العالم».

فرصة

وقال جوناثان إديلهايت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة العلاجية: «تعد استضافة مؤتمرنا العالمي في أبوظبي وخارج الولايات المتحدة لأول مرة منذ 12 عاماً، فرصة مميزة لنجمع القادة والمتحدثين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث الوسائل والتطورات في المجال الطبي، بناءً على الطلب الكبير الذي شهدناه للتعاون مع أسواق الشرق الأوسط، قمنا بوضع برنامج تعليمي أكثر شمولاً مع توسيع نطاق برامج المشترين المستضيفين بشكل كبير».

جودة عالمية

وأكد مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة في كلمة دائرة الصحة عزم إمارة أبوظبي على توجيه أنظار العالم إليها وإلى التطور الكبير الذي حظيت به في القطاع الصحي على مدار السنوات الماضية وما تتمتع به حالياً من جودة عالمية للخدمات الطبية الاستثنائية المقدمة في منشآتها الصحية في القطاع الحكومي والخاص، لجعلها وجهة رائدة في السياحة العلاجية على مستوى المنطقة والعالم.