إسعاف دبي تنظم «العودة إلى الماضي» في نادي «ذخر»

المصدر: دبي - البيان

نظّمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ممثلةً بمجلس الشباب، فعالية «العودة إلى الماضي»، لاستعادة الماضي الجميل مع الأجداد والآباء وكبار المواطنين، بالتعاون مع نادي ذخر في منطقة البرشاء بدبي.

وقالت روضة العامري، رئيسة مجلس إدارة إسعاف دبي للشباب: «إن تنظيم الفعالية يأتي في إطار الاهتمام بكبار المواطنين، ورصد احتياجاتهم الاجتماعية والنفسية، وتوفير شتى الإمكانات والمبادرات النوعية التي توافق رؤية حكومتنا الرشيدة، وتطلعاتها إلى ترسيخ العطاء نهجاً مستداماً، انطلاقاً من تبنّي أفكار مبتكرة تحت مظلة نقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال، وتوفير بيئة داعمة وتدابير تضمن استدامة التواصل واستثمار الطاقات والمشاركة البناءة مع الآباء في مجال الخبرات بقنوات مبتكرة ومؤثرة و تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة لكبار المواطنين، والاهتمام بنقل المعرفة، استلهاماً لروح التسامح 2019 التي طالما تحلّى بها أجدادنا ونقلوها بأمانة إلى الأبناء والأحفاد».

تضمنت الفعالية كلمة افتتاحية للمؤسسة وعرضاً تعريفياً لنادي ذخر الاجتماعي، ثم قدمت فرقة المزيود الحربية عروضاً شائقة، وبعدها قدّم مجلس الشباب مسابقات تراثية واختبارات في الإسعافات الأولية، ووُزّعت جوائزها على الفائزين، وقدّم المسعفون تدريباً متكاملاً على الإسعافات الأولية، واختُتمت الفعالية بفقرات ترفيهية، ثم توزيع الهدايا والدروع التذكارية على كبار المواطنين والراعي الرئيس دكان بخور ودخون.