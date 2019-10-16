«سبوتنيك»: الزيارة علامة تاريخية في علاقات البلدين

المصدر: ترجمة: نهى حوا

أفاد موقع وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الوضع في الشرق الأوسط مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتعاون الثنائي المزدهر بين البلدين، مؤكداً أن زيارة الرئيس الروسي تجسد علامة تاريخية في العلاقات بين البلدين، في أعقاب سفر أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية الروسية سويوز إم إس-15 في سبتمبر الماضي، وعودته بنجاح في مهمته التي استمرت ثمانية أيام على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس-12 في 3 أكتوبر.

وفي تقرير بعنوان «بوتين يبدأ زيارة إلى الإمارات في ظل وصول التعاون بين موسكو وأبوظبي إلى آفاق جديدة»، أفاد موقع «سبوتنيك» بأن الاحتفال بهذا الإنجاز جرى على نطاق واسع في دولة الإمارات، في وقت يمكن لروسيا في أعقاب هذا النجاح أن تغتنم فرصة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الفضاء والثقافة والأعمال، مشيراً إلى إشادة المدير العام لوكالة الفضاء الإماراتية الدكتور محمد الأحبابي في مقابلة مع الوكالة، بالدور المهم الذي تلعبه روسيا في هذه الصناعة.

وأكد الموقع أيضاً أن إلغاء تأشيرات الدخول المسبقة هذا العام للرحلات التي لا تزيد على 90 يوماً أعطى أيضاً قوة دفع كبيرة للعلاقات الروسية الإماراتية.

أما بالنسبة إلى أجندة الزيارة، أفاد الموقع بأن كلاً من الرئيس بوتين وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي سوف يوليان اهتماماً خاصاً بالوضع في سوريا وليبيا واليمن، كذلك، فإن التوترات المتصاعدة في الخليج العربي ستطرح أيضاً على الطاولة بسبب سلسلة الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة، فضلاً عن الهجمات بالطائرات الموجهة عن بعد على مرافق النفط السعودية.

وبعد المباحثات، ذكر الموقع بأن الجانبين سيعقدان اجتماعات مع ممثلين عن دوائر الأعمال الروسية والإماراتية، ومن المرجح أن يتطرقا إلى التعاون في مجال الطاقة النووية، حيث إن روسيا كانت تزود محطة براكة بالوقود، أول مصنع طاقة نووي في الإمارات، مشيراً إلى ما أعرب عنه المدير التنفيذي في مؤسسة الأمارات للطاقة النووية محمد الحمادي، في مقابلة مع «سبوتنيك» عن اهتمام الدولة بتعزيز التعاون النووي، وفي الوقت نفسه فإن روسيا والإمارات تخططان لعقد معرض سنوي يهدف لتشجيع الشركات الصناعية والخدمات، ويستعد البلدان أيضاً لإكسبو 2020 في دبي، حيث سيكون لروسيا جناح خاص بها.