حمدان بن زايد: مستقبل واعد للبلدين الصديقين

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة إلى الإمارات تعكس قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الروسية في ظل شراكة استراتيجية شاملة ورؤى متقاربة ومستقبل واعد للبلدين الصديقين.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في تويتر: «كل الترحيب بزيارة الرئيس الروسي بوتين للدولة، زيارة مهمة تعكس قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الروسية في ظل شراكة استراتيجية شاملة ورؤى متقاربة ومستقبل واعد للبلدين الصديقين، نتطلع أن يكون للزيارة نتائج مثمرة تسهم في مد جسور التواصل والتعاون الاستراتيجية».