91 مليار دولار استثمارات أجنبية في 3 قطاعات بروسيا

المصدر: أبوظبي - وام

يشهد الاقتصاد الروسي الذي يرتكز على قطاع النفط والغاز تطوراً مع تحقيقه مؤشرات إيجابية في العديد من القطاعات الحيوية خلال العام الماضي، بينما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في 3 قطاعات حيوية نحو 91 مليار دولار ما يفتح مجالات جديدة للتعاون مع دول العالم في ظل فرص زيادة الصادرات الإماراتية إلى روسيا بحوالي 185 مليون دولار تتركز معظمها في المجموعات السلعية وفقاً للمركز العالمي للتجارة التابع لمنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة.

وترصد وكالة أنباء الإمارات «وام» تطور أبرز القطاعات الحيوية التي تسهم في نمو الاقتصاد الروسي، إذ حققت روسيا أعلى مستوى لإنتاج النفط العام الماضي وارتفع معدل إنتاجها اليومي إلى 11.16 مليون برميل نفط في 2018 مقارنة بـ10.98 ملايين برميل عام 2017 ويشكل النفط أعلى صادرات روسيا ويمثل حوالي 28% من إجمالي الصادرات الوطنية الروسية.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز الروسي نحو 33 مليار دولار ليشكل المرتبة الرابعة بين أكبر القطاعات المحلية المستقطبة للاستثمارات الأجنبية فيما تعد ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وفنلندا وبريطانيا أكبر الدول المستثمرة في قطاع النفط والغاز بروسيا بحسب البيانات الصادرة عن fDi Markets.