دبي وروسيا تبحثان إنشاء منصة استثمارية مشتركة

المصدر: دبي ـ البيان

وقّعت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، أمس، اتفاقية تعاون ومشاركة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادي الروسي، للبحث عن الفرص الاستثمارية المشتركة التي تعود بالفائدة على الإمارات العربية المتحدة وروسيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية بين الإمارات وروسيا، من خلال احتمالية إنشاء منصة استثمارية مشتركة للبلدين.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «تشكّل الاتفاقية خطوة أولى مهمّة نحو استكشاف الفوائد وفرص النمو المحتملة التي يمكن تحقيقها من كلا الجانبين». وأضاف: «نحن متحمسون للفرص التي تنتظرنا، ونتطلع إلى أن تؤتي هذه الفرص ثمارها في المستقبل القريب».

وتعدّ الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات، تفاهماً استراتيجياً مشتركاً بين اثنين من كبار المستثمرين الدوليين. وقال كيريل ديمتريف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر: «يسرّ صندوق الاستثمار المباشر الروسي الإعلان عن شراكتنا مع مؤسسة استثمارية رائدة في دبي نهدف من خلالها إلى تطوير العلاقات وتنشيطها مع مجتمع الأعمال في الإمارات. ونحن واثقون بأننا سنكون قادرين على إيجاد العديد من فرص الاستثمار الجاذبة، ونخطط لبدء هذا التعاون في المستقبل القريب».