بلدية أبوظبي تصدر رخصة بناء باللغة الروسية

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة تراخيص البناء، رخصة بناء باللغة الروسية، أمس، احتفاءً بالزيارة التاريخية التي قام بها فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعبيراً عن احترام الثقافة الروسية، والعلاقات المميزة بين الشعبين الصديقين والقيادتين الحكيمتين.

وتتضمن رخصة البناء لغتين، هي: اللغة العربية واللغة الروسية، بالتزامن مع وصول الرئيس الروسي إلى الإمارات.

وأكدت البلدية أن هذه المبادرة هي تعبير حقيقي عن الاحتفال بمقدم الضيف الكبير إلى أرض الوطن، وانعكاس لعمق علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، وترسيخ للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأوضحت البلدية أنها تسعى بشكل متواصل لتطوير الخدمات لتحقيق رؤية النظام البلدي ذي الكفاءة العالمية الذي يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في مدينة أبوظبي، وضمن هذا الإطار تعرب بلدية مدينة أبوظبي عن استعدادها الكامل للإسهام في تقديم الخدمات المميزة التي من شأنها الإسهام في تنفيذ الاستثمارات الروسية والمشاريع المشتركة في أبوظبي، وتذليل كل التحديات أمام الشركات الروسية العاملة في كل المجالات التنموية والإنشائية ضمن نطاق اختصاصاتها.

وتعرب البلدية عن سعادتها بعمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا التي أرستها قيادتنا الحكيمة والقيادة العليا في جمهورية روسيا الاتحادية، بما يضمن الاستقرار والرفاه لكلا الشعبين الصديقين، وهو الأمر الذي تؤكده الشراكة الإماراتية - الروسية المتنامية على الصُّعد كافة، وقدرة البلدين الصديقين على دعم الأمن والاستقرار العالمي وإحلال السلام، ودفع عجلة التنمية العالمية.