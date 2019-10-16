هزاع بن زايد: ثمرة عقود من علاقات الصداقة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن علاقات روسيا والإمارات ترسخت بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حتى بلغت مستويات نموذجية والمستقبل يحمل مزيداً من آفاق التعاون في شتى المجالات.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «الزيارة التاريخية لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين إلى الإمارات ثمرة عقود من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين، وبقيادة رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد ترسخت هذه العلاقات حتى بلغت مستويات نموذجية والمستقبل يحمل مزيداً من آفاق التعاون في شتى المجالات».