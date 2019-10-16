«أبوظبي للزراعة»: ملتزمون بتعزيز مفاهيم السلامة الغذائية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، التزام الهيئة بتعزيز مفاهيم السلامة الغذائية، وتنمية الوعي المجتمعي بشأن أفضل الممارسات الغذائية للمستهلكين ومنتجي ومتداولي الغذاء على حد سواء.

وقال بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يقام هذا العام تحت شعار «نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم»: «إننا حريصون على تعزيز الوعي المجتمعي بأفضل الممارسات الغذائية السليمة، والعمل على نشر ثقافة استهلاكية مسؤولة تسهم في الحد من هدر الغذاء باعتباره أحد أهم العناصر الرئيسة ضمن منظومة الأمن الغذائي، والتي يجب الحفاظ عليها».

وأوضح أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبالتعاون مع شركائها قدمت تجربة فريدة في مجال التغذية الصحية من خلال تطبيق برنامج «وقاية»، الذي ابتكرته دائرة الصحة بهدف رفع الوعي المجتمعي بخيارات التغذية الصحية من خلال وضع شعار «وقاية»، إلى جانب الخيارات الصحية في قائمة الأطعمة في المنشآت الغذائية بإمارة أبوظبي ومزودي خدمات تموين الطائرات والضيافة الجوية لمساعدة المستهلك على اختيار وتحديد الأغذية قليلة الدسم ومنخفضة السعرات الحرارية، وتشجيعهم على تبني ثقافة الاستهلاك الصحي للمواد الغذائية بمختلف أنواعها، ولفت إلى أن الهيئة عملت على إضافة شعار «وقاية» إلى المنتجات المحلية التي تسوّقها تحت العلامة التجارية «حصاد مزارعنا» لدعم البرنامج والاستفادة منه في تعزيز مكانة وتنافسية المنتج المحلي.