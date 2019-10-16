10.5 مليارات درهم قيمة المِنح المقدّمة من الإمارات خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة المِنح التي قدّمتها دولة الإمارات العربية المتحدة داخل الدولة وخارجها إلى 10.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 56.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وكانت قيمة المنح المسجلة طيلة عام 2018 وصلت إلى 13.3 مليار درهم، بنمو نسبته 14.7%، مقارنة بعام 2017، وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية.

وتشمل المنح التحويلات الجارية أو الرأسمالية المقدمة من الحكومة إلى الوحدات الحكومية والمنظمات الدولية أو الحكومات الأجنبية، باستثناء التحويلات ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وما زالت دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر المركز الأول في قائمة الدول الأكثر عطاءً على مستوى العالم خلال عام، طبقاً لما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وشكّلت قيمة المِنح التي قدمتها الدولة نحو 5.2% من إجمالي الإنفاق الحكومي (يشمل النفقات الاتحادية والمحلية لكل إمارة) الذي بلغ خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 200.5 مليار درهم.

وتُظهر الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، استناداً إلى إحصاءات وزارة المالية، أن قيمة المِنح خلال الربع الأول من عام 2019 بلغت 8.62 مليارات درهم تقريباً، مقارنة بـ4.08 مليارات في الربع ذاته من عام 2018. وأما خلال الربع الثاني من العام الجاري فقد وصلت قيمة المنح إلى 1.87 مليار درهم بالمقارنة بـ2.6 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.