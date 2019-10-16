تعزيز التعاون بين شرطة رأس الخيمة والإدارة العامة للجنسية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبل العميد جمال أحمد الطير، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، بحضور العقيد قضيب عبدالله الزعابي، نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وعدد من ضباط الشرطة، الوفد الزائر من الإدارة العامة للجنسية برأس الخيمة، برئاسة المقدم عبدالله حسن مصبح، رئيس قسم شئون القضايا بإدارة الجنسية برأس الخيمة، والوفد المرافق له. وذلك ضمن إطار التعاون المشترك القائم بين شرطة رأس الخيمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

جهود

وأكد العميد جمال أحمد الطير خلال استقبال الوفد، دور تعاون الإدارة العامة للجنسية برأس الخيمة، وجهودها المتميزة في دفع عجلة التنمية الأمنية، فضلاً عن جهودها المقدرة في تقديم أفضل الخدمات لإسعاد جمهور الإمارة.

من جهته، أعرب المقدم عبدالله حسن مصبح، عن مدى بالتعاون المشترك بين الجانبين، مقدماً شرحاً وافياً حول دليل الخدمات التي تقدمها الجنسية، أفراد المجتمع من المواطنين، كما قدم الوفد الزائر دليل خدمات الإدارة العامة للجنسية إلى ضباط وموظفي ومراجعين شرطة رأس الخيمة، للاستفادة منه عبر تعريفهم بأحدث الخدمات المقدمة، فضلاً عن الخدمات الإلكترونية، والخدمات المجانية التي تقدم إلى الجمهور مجاناً دون رسوم مالية، مع شرح كيفية الاستفادة من القنوات التابعة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بالإضافة إلى شرح آلية التسجيل على التطبيق الذكي (ICA) للاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

وفي ختام الزيارة توجه العميد جمال أحمد الطير بخالص الشكر والتقدير إلى وفد الإدارة العامة للجنسية الزائر، وجميع القائمين عليها، شاكراً لهم حُسن تعاونهم، مثمناً دعمهم المتميز في تطوير الخدمات وتعزيز جودة الخدمات الأمنية في الإمارة.