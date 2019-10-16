«إسلامية دبي» تقدّم 642 استشارة متنوعة في الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تقديم 642 استشارة متنوعة للحالات الاجتماعية في الإمارة خلال الربع الثالث من عام 2019، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كل من إدارة التثقيف والتوجيه التابعة للدائرة ووزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومحاكم دبي، والنيابة العامة في دبي.

وأكد إبراهيم المنصوري، رئيس قسم الإرشاد الديني، التزام الإدارة بتقديم أفضل الخدمات، والاستشارات البنّاءة لجمهور المتعاملين، ولدعم استقرار الأسرة، بالاشتراك مع المؤسسات والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تكلّف الإدارة نخبة من المستشارين المختصين الأكْفاء للرد على كل الاستشارات الواردة للدائرة.

وقال المنصوري: «تأتي هذه الجهود في إطار سعي الدائرة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، ونشر الطاقة الإيجابية، بما يعزز من قدرة المجتمع على التعامل مع التحديات الحياتية اليومية، وفق المعايير التي تتناسب مع الشريعة الغرّاء وتوجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة».

وتقدم الدائرة استشارات تسهم من خلالها في علاج الحالات التي تواجه عوائق وتحديات اجتماعية، في المجالات السلوكية والتربوية والأسرية، إلى جانب الاستشارات الزوجية وقضايا الحضانة والإصلاح الأسري ومسببات الطلاق وآثاره. وتزود الدائرة المتعاملين بالاستشارات الدينية والاجتماعية والعلمية على مدار العام، من خلال المقابلات المباشرة، والحوارات عبر الهاتف، وجلسات التحكيم، إلى جانب التفاعل مع موقع الدائرة الإلكتروني.

ويمكن للراغبين بالحصول على هذه الاستشارات تقديم طلبهم عبر موقع الدائرة الإلكتروني أو التواصل مع خدمة المتعاملين في مركز اتصال الدائرة على الرقم 800600.