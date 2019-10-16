منح أحمد الملا لقب «شخصية اليوم العالمي للعصا البيضاء»

المصدر: الشارقة - وام

منح المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة - بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء الإماراتي أحمد حسن الملا لقب شخصية «اليوم العالمي للعصا البيضاء» لنجاحه المتميز في تحقيق الرعاية المتفهمة والواعية اللازمة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية واستطاعته أن يندمج ويدمج الكثيرين منهم في شتى مجالات الحياة.

وأشاد المهندس صلاح عبدالله الموسى رئيس الجمعية الخليجية للإعاقة بجهود الإمارات في رعاية أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية.. منوهاً بجهود الرعاية الصحية والاجتماعية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة تنمية المجتمع ودوائر وهيئات الصحة وتنمية المجتمع المحلية والمستشفيات وجمعيات أصحاب الهمم وفي مقدمتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بأبوظبي ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.