مكتب البعثات الدراسية ينظم لقاء تعريفياً للطلبة المتميزين

المصدر: الظفرة - وام

نظم مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة لقاء تعريفياً للطلبة المواطنين المتميزين علمياً في الصف الـ 12، حضره 170 طالبة و30 طالباً من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي «منطقة الظفرة» ومعهد التكنولوجيا التطبيقية.

ويأتي ذلك في إطار جهود المكتب لتعريف الطلبة بشروط بعثة صاحب السمو رئيس الدولة وبرنامج المنح الداخلية ومنحة الأرصاد الجوية ومزايا هذه المنح وإجراءات التقدم إليها، إضافة إلى توعية الطلبة بمتطلبات وخطوات التقدم للجامعات العالمية المتميزة داخل الدولة وخارجها وأهمية الاستعداد المبكر والتحضير للدراسة في تلك الجامعات.

حضر اللقاء طلبة الثانوية العامة المتميزون، وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومحمد سالم الظاهري عضو مكتب البعثات الدراسية بديوان شؤون الرئاسة، وجمعة عتيق الرميثي مدير مكتب البعثات الدراسية في وزارة شؤون الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين في منطقة الظفرة، إلى جانب ممثلين عن إدارتي البعثات الدراسية «الداخلية» و«الخارجية» بالمكتب والهيئات التدريسية بمدارس أبوظبي وأولياء أمور الطلبة.

ويتولى مكتب البعثات الدراسية الذي أسس سنة 1999، إدارة شؤون بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً وبرنامج «البعثات الخارجية» وبرنامج «البعثات الداخلية»، فيما يشرف على المكتب مجلس إدارة يدير شؤون البعثة.