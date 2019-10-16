أول فعالية لمّ شمل لخريجي الدفعة الأولى بجامعة نيويورك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت جامعة نيويورك أبوظبي فعالية خاصة التقى خلالها خريجو أول دفعة في تاريخ الجامعة، دفعة عام 2014، الذين يمثلون خلفيات متنوعة، ويسعون نحو مختلف المسارات الأكاديمية والمهنية في جميع أنحاء العالم. ويتوزع خريجو الدفعة حالياً في جميع أنحاء العالم، إذ يتركز 53% منهم في الولايات المتحدة، و20% في الإمارات، و27% منهم في 21 دولة مختلفة، مثل: أستراليا وسنغافورة والسلفادور.

وعقب تخرجهم، تابع 32% من خريجي دفعة 2014 دراستهم في أفضل الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعات «هارفارد»، و«كورنيل»، و«يال». فيما تولى آخرون مناصب مهمة في مؤسسات مرموقة داخل دولة الإمارات وخارجها، بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة «ماكينزي وشركاه» وشركة «برايس ووترهاوس كوبرز». ومن بين 133 خريجاً، اختار 8 خريجين ميدان الطب، ودخل 10 منهم مجال المحاماة، وتابع 5 منهم دراستهم لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، فيما حصل 13 خريجاً على درجة الدكتوراه. وتعد معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، إحدى خريجي دفعة 2014.

وشهدت الفعالية حضور الخريج ناصر سيادات، المحقق في مكتب العدالة المؤسسية والتشريع التاسع من قانون الحقوق المدنية الفيدرالية في جامعة كورنيل، الذي تابع دراسته في كلية الحقوق في جامعة جورج تاون، إذ حصل على درجة الماجستير في القانون، ثم شهادة الدكتوراه في القانون، بعد تخرجه من جامعة نيويورك أبوظبي.