«روكسو» يوصل الشحنات الخاصة ذاتياً

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومؤسسة فيديكس إكسبريس، التابعة لمجموعة فيديكس للشحن السريع، مذكرة تفاهم لتكون دبي المحطة الدولية الأولى لاختبار جهاز التوصيل الذاتي القيادة «روكسو»، لتوصيل الشحنات الخاصة للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وقّع المذكرة، في مركز دبي التجاري العالمي، أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، وجيمس آر موس، الرئيس الإقليمي لمؤسسة فيديكس إكسبريس في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

وعبّر أحمد هاشم بهروزيان عن اعتزازه باستضافة دبي إطلاق جهاز التوصيل الذاتي القيادة «روكسو» لتوصيل الشحنات الخاصة مستقبلاً، وذلك لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

دور مؤثر

وبيّن أن هذا الجهاز سوف يؤدي دوراً مؤثراً في تحديات «الميل الأخير»، وهو مصمم للسير على الأرصفة والطرقات بشكل يراعي متطلبات السلامة لتسليم الشحنات والطرود الصغيرة لأماكن وجود المتعاملين والمحال التجارية.

ومن جانبه، قال جيمس آر موس: «نشعر بسعادة كبيرة بكون دبي هي المدينة العالمية الأولى التي تستضيف اختبارات جهاز «روكسو»، خاصة أنها تتسم بتطلعاتها المستقبلية وطموحاتها في ترسيخ منظومة الذكاء الاصطناعي في خدمات التنقل»، موضحاً أن «روكسو» عبارة عن جهاز توصيل ذاتي القيادة لتسليم الشحنات الخاصة لأصحابها، ويتميز بتقنية آمنة للمشاة مطورة بواسطة «أي بوت»، وتقنيات أخرى مثل ليدار «LIDAR»، وكاميرات متعددة. ويعمل ببطارية خالية من أي انبعاثات.

مضيفاً أن الجهاز لديه القدرة على استشعار البيئة المحيطة بها، ويمكنه بفضل تقنيات خوارزميات التعلم الآلي اكتشاف العقبات وتفاديها وتخطيط مسار آمن، والتقيد بقوانين السير والسلامة، مع تعزيز قدرته على السير على الأسطح غير الممهدة والحواجز، بل الصعود أعلى الدرج لتقديم تجربة استثنائية في التسليم من الباب إلى الباب.