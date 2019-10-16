نادي الموارد البشرية يستعرض متطلبات سوق العمل

المصدر: دبي - البيان

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الملتقى الـ 5 لنادي الموارد البشرية خلال العام الجاري، وذلك في مقر كلية دبي التقنية العليا للطلاب، بمشاركة عدد من طلبة الموارد البشرية في كليات التقنية العليا في دبي والشارقة والعين ورأس الخيمة، وعدد من أساتذة الموارد البشرية.

وفي مستهل الجلسة تحدثت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة للحضور عن استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ورؤية الهيئة ورسالتها، وأبرز أهدافها الاستراتيجية، والأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق الهيئة، كما تطرقت للحديث عن أبرز مبادرات الهيئة ومشروعاتها على مستوى الحكومة الاتحادية.

واستعرضت أبرز أدوار ومسؤوليات إدارات الموارد البشرية بشكل عام، وعلى مستوى الحكومة الاتحادية خصوصاً، كما سلطت الضوء على ملامح الواقع المهني والعلمي لسوق العمل في الدولة، وأهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه إدارات الموارد البشرية في المؤسسات.