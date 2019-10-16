«استشاري الشارقة» يؤكد أهمية دور المرأة في العملية الانتخابية

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت الندوة التعريفية التي نظمتها اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أهمية دور المرأة الإماراتية في العملية الانتخابية وإسهامها الفعّال في الشؤون البرلمانية لما أثبتته من عطاء وتميز في مختلف مجالات الحياة، انعكس على تحقيق التنمية في إمارة الشارقة بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

شارك في الندوة التي عقدت بمقر نادي الشارقة للسيدات المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وخولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في الفصل التشريعي التاسع.

حضر الندوة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عضو اللجنة العليا للانتخابات، وأحمد سعيد الجروان عضو اللجنة العليا للانتخابات، وعدد من القيادات النسائية في إمارة الشارقة.

إنجازات

وتناولت الندوة المسيرة المشرفة للمرأة في دولة الإمارات وما حققته من إنجازات مهمة بدعم القيادة الرشيدة انطلاقاً من قناعاتها بدور المرأة في بناء وتطوير المجتمعات، ما أسهم في تمكينها السياسي والمعرفي وتأهيلها لتتبوأ مراكزها القيادية واستحقاق مقعدها البرلماني بجانب شقيقها الرجل لتمثيل ونقل صوت المواطنين.

واستعرضت حزمة المبادرات الريادية التي قادتها إمارة الشارقة لمساندة المرأة والفرص الكافية التي أتاحتها لتعزيز مكانة المرأة وترسيخ حضورها المتميز محلياً ودولياً بجهود ومتابعة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وتطرقت الندوة التعريفية الثالثة للجنة إلى الأدوار غير التقليدية التي تمكنت المرأة من الانخراط بها وإثبات جدارتها وقدرتها على العمل والإنجاز إلى جانب شقيقها الرجل بما فيها أدوارها البرلمانية والسياسية وعملها في الشرطة ومختلف القطاعات.