«اقتصادية دبي» والنيابة العامة بدبي تدعمان أصحاب رخصة «تاجر»

المصدر: دبي - البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والنيابة العامة بدبي مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لدعم أصحاب رخصة تاجر التي تُعنى بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز الفرص أمام الشباب، وتوفير المنصة المثالية التي تمكنهم من عرض وتسويق منتجاتهم وخدماتهم والوصول بها إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وبموجب المذكرة التي وقعها عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، ويوسف بن غليطة مدير أول إدارة الشؤون المالية والإدارية في النيابة العامة ستقوم النيابة العامة بإعطاء مساحة دائمة في مبناها لأصحاب «رخصة تاجر» لعرض منتجاتهم على مدار العام للجمهور، على أن يقوم قطاع التسجيل والترخيص التجاري بترشيح المشاريع المبتكرة من أصحاب رخصة تاجر والتنسيق بين الطرفين. وسيتسنى لأصحاب رخصة تاجر أيضاً المشاركة في المعارض التي تنظمها النيابة العامة في مقرها.

وأعرب عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، عن سعادته بالتعاون مع النيابة العامة بدبي، مؤكداً أنها تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للدوائر والمؤسسات الحكومية بالعمل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهم وتطبيق أفضل الممارسات بما يحقق المصلحة العامة.

ومن جانبه، قال يوسف أحمد بن غليطة إن توقيع النيابة العامة مذكرة التفاهم مع اقتصادية دبي يأتي من منطلق حرص النيابة على العمل مع الشركاء في كافة المجالات، خاصة فيما يصب في خدمة المجتمع وأن هذا التعاون سيسهم في إعطاء الفرصة لأصحاب رخصة التاجر الصغير لعرض منتجاتهم على الجمهور من متعاملي النيابة العامة، وكذلك عرض المشاركة في الفعاليات والمعارض التي تنظمها النيابة مما يسهم في خلق فرص تنموية جديدة لجيل الشباب.

ووصل العدد الإجمالي لأنشطة رخصة تاجر إلى 420 نشاطاً، منهم 224 نشاطاً تجارياً و196 نشاطاً مهنياً. وبلغ عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة عشرة أنشطة على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط.

وركزت معظم أنشطة الرخص الصادرة منذ الإطلاق وحتى اليوم على مجموعة الأزياء والموضة، الأنشطة الغذائية، الخدمات التسويقية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية، الخياطة، ومجموعة الحفلات.