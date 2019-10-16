بلدية العين تطرح تطبيق الخريطة العقارية التفاعلية لتوثيق العقود الإيجارية

المصدر: ■ العين - داوود محمد

أعلنت إدارة بلدية العين، تطبيق خريطة العين العقارية التفاعلية، والتي تعتبر منصة موحدة لتنظيم العقود الإيجارية على مختلف أشكالها وتوثيقها مباشرة، باستخدام التطبيق مباشرة من قبل المستأجر بتوحيد الإجراءات واختصار الوقت والمراحل، وذلك اعتباراً من صباح أمس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مقر إدارة البلدية، بحضور محمد سعيد الدرمكي، رئيس قسم التوثيق في إدارة العقارات، وأسماء الشامسي، رئيس وحدة التطبيقات وتطوير الخدمات، وخليفة السعدي، رئيس قسم الإعلام والاتصال الجماهيري في البلدية.

وأشار الدرمكي، إلى أن بلدية العين وحرصاً منها على توحيد الإجراءات واختصار الوقت وتوفير الجهد والارتقاء بمستوى خدماتها، حرصت على إطلاق مشروع خريطة العين العقارية التفاعلية، والذي هو عبارة عن منصة موحدة ونافذة إلكترونية ذكية، من أجل توحيد إجراءات العقود على مختلف أشكالها، سكنية، أو تجارية، عبر نافذة محددة.

ميزات

وأضاف أن النافذة الإلكترونية الجديدة، سوف تتيح للمؤجر عرض ما لديه من عقارات استثمارية، ضمن الموقع بحيث يتاح للباحثين عن شقق سكنية أو محلات تجارية التعرف على ما هو معروض في الموقع، بحيث يمكنه أن يرسل للمؤجر العرض الإيجاري والمعلومات الشخصية، بحيث تصل للمؤجر رسالة نصية، تفيد بأن شخصاً ما يرغب الإيجار للموقع المحدد، بحيث يستطيع المؤجر الرد مباشرة على العرض إما بالإيجاب والقبول أو الرفض.

كما يمكن أيضاً تجديد العقد وإلغائه بنفس الطريقة، فيما تبقى العلاقة الإيجارية عرضاً وطلباً بين المؤجر والمستأجر، وكذلك تحديد السعر المتفق عليه. من جانبها أشارت أسماء الشامسي، رئيس وحدة التطبيقات وتطوير الخدمات، عرضا لطريق عمل الموقع التي تعتمد على 3 مراحل فقط تبدأ بالتعرف على الموقع والمواصفات.