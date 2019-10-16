%50 إنجاز تقاطع شارع الاتحاد في عجمان بـ49 مليون درهم

المصدر: ■ عجمان - أسامة أحمد

وصلت نسبة الإنجاز في مشروع تقاطع شارع الاتحاد مقابل مسجد الشيخ زايد بن سلطان في منطقة الجرف بعجمان 50% وذلك بتكلفة 49 مليون درهم، ومن المتوقع إنجاز المشروع في نهاية شهر مارس المقبـل.

وأكدت وزارة تطوير البنية التحتية سير العمل في المشروع وفق البرنامج المخطط له، كما أن افتتاح التقاطع سوف يسهم في انسياب الحركة المرورية دون توقف للقادمين من اتجاه إمارة الشارقة نحو إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة.

جسر جديد

وقال المهندس عبدالرحمن المحمود، نائب مدير المنطقة الجنوبية بوزارة تطوير البنية التحتية لـ«البيان»: تم بحمد الله إنجاز نسبة 50% من مشروع تقاطع شارع الاتحاد مقابل مسجد الشيخ زايد بن سلطان في منطقة الجرف بعجمان وذلك بإنشاء جسر جديد وإلغاء الإشارات الضوئية للقادمين من إمارتي الشارقة وعجمان، اتجاه إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة.

كما سيتم إنشاء إشارات ضوئية أسفل الجسر للقادمين من شارع جامعة عجمان اتجاه داخل مدينة عجمان، ومن المتوقع إنجاز الأعمال الإنشائية للمشروع في نهاية شهر مارس المقبل وذلك بتكلفة 49 مليون درهم.

تطوير

وأكد المحمود سير العمل على قدم وساق لإنجاز المشروع في الوقت المحدد له، لافتاً إلى أن تطوير تقاطع شارع الاتحاد في منطقة الجرف في عجمان يأتي ضمن اهتمام وزارة تطوير البنية التحتية لتعزيز مشاريع البنية التحتية في الدولة وفق احتياجات المناطق السكنية في الدولة ومواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية.

وذكر أن أعمال التطوير تشمل توسعة الشارع في منطقة الجسر الجديدة مع ربط المشروع بشبكة تصريف مياه الأمطار، وذلك بهدف انسياب الحركة المرورية اتجاه إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة والحد من الإشارات الضوئية على امتداد شارع الاتحاد.

ويصبح بعد إنجاز المشروع الجسر الرابع على امتداد شارع الاتحاد في إمارة عجمان للقادمين من إمارتي عجمان والشارقة نحو إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة وذلك من دون توقف وإلغاء الإشارات الضوئية بهدف انسيابية الحركة المرورية.