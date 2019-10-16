الكشف عن مطوّر المرحلة الخامسة لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الشهر المقبل

المصدر: ■ دبي - البيان

تدرس هيئة كهرباء ومياه دبي عروض المطورين العالميين لبناء وتشغيل المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل، وسيتم الإعلان عن العرض الفائز خلال الشهر المقبل.

وحققت الهيئة إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت/‏‏‏‏دولار لكل كيلووات ساعة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل، في المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتي سيتم تشغيلها على مراحل بدءاً من الربع الثاني من عام 2021.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «للمرة الخامسة، تحقق هيئة كهرباء ومياه دبي رقماً قياسياً عالمياً في الحصول على أدنى سعر لمشروعات الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية بنظام المنتج المستقل، في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بمشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، الأمر الذي أسهم في تراجع تكلفتها عالمياً.

وتحظى مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، باهتمام كبير من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بالمشروعات الكبرى التي تتبناها حكومة دبي، وقد اجتذبت الهيئة استثمارات ضخمة إلى الدولة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية».

أهداف استراتيجية

وأضاف الطاير: «يتطلب تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تسعى إلى إنتاج 75% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة، قدرة إنتاجية تبلغ 42 ألف ميغاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لمشروعات الطاقة الشمسية قيد التشغيل في المجمع حالياً 713 ميغاوات، وتعمل الهيئة على تنفيذ 3 مشروعات أخرى بقدرة 1250 ميغاوات، ومع دخول المرحلة الخامسة من المجمع بقدرة 900 ميغاوات حيز التنفيذ، ستصل القدرة الإجمالية لمراحل المجمع إلى 2863 ميغاوات».

وأوضح الطاير أن الهيئة تحرص على إنجاز مراحل المشروع وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات للإسهام في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيراً إلى أن المجمع سيسهم عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

دعوة

ومن جانبه أشار المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة أعلنت عن مناقصة المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في فبراير الماضي وتلقت 60 طلباً من المطورين لبناء وتشغيل المشروع بقدرة 900 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل.

وبعد دراسة العروض، تم دعوة 9 ائتلافات وشركات من المطورين العالميين المؤهلين للتقدم بالعروض.