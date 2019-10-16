4925 المباني المنجزة في دبي منذ بداية العام بكلفة 25.2 ملياراً

المصدر: ■ دبي - وائل نعيم

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي: «أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة بلغ 4925 مبنى جديداً، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وبتكلفة بلغت 25 ملياراً و274 مليون درهم، وبمعدل 18.24 مبنى جديداً يومياً، وتوزعت المباني المنجزة في دبي 1887 مبنى خلال الربع الأول و1620 مبنى خلال الربع الثاني و1418 مبنى خلال الربع الثالث.

توزيع

وبحسب الإحصاءات فإن المباني الجديدة توزعت بين 2783 مبنى لـ«فلل استثمارية» وبتكلفة مليارين و293 مليون درهم، و1398 مبنى لـ«فلل خاصة» بتكلفة مليارين و492 مليون درهم، و227 مبنى «نسب طابقية»، بتكلفة 11 ملياراً و654 مليون درهم، و251 «مبنى متعدد الطوابق» بتكلفة 6 مليارات و916 مليون درهم، فيما بلغ عدد مباني المنشآت العامة 160 مبنى، بتكلفة مليار و327 مليون درهم، والمباني الصناعية 106 مبانٍ بتكلفة 565 مليون درهم.

نسب

وبحسب البيانات، فإن الفلل الاستثمارية استحوذت على 56.5%، من عدد المباني المنجزة في دبي، بينما بلغت نسبة الفلل الخاصة 28.4%، والمباني متعددة الطوابق 5.1%، بينما بلغت نسبة المباني نسب طابقية 4.6%، ونسبة المباني العامة والمنشآت 3.2% ونسبة المباني الصناعية 2.2%.