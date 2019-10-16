وكيل وزارة الدفاع يزور معرض سيؤول الدولي للفضاء

المصدر: سيؤول - وام

زار مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، والوفد المرافق له معرض سيؤول الدولي للفضاء 2019 الذي افتتحه أمس لي ناك - يون رئيس الوزراء الكوري في مطار سيؤول بمدينة سونغنام ويستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.

واطلع وكيل وزارة الدفاع خلال جولة له بالمعرض على أحدث الطائرات، والمركبات الجوية بدون طيار، وأحدث أنظمة الأسلحة لمختلف الشركات، وآخر ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية في مجال الملاحة الجوية والأنظمة العسكرية. وزار أجنحة الدول المشاركة ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة، والتي عرضت أحدث التقنيات في مجال المركبات الجوية غير المأهولة وأنظمة الدفاع الفضائية. والتقى الظاهري، جونغ كيونغ- دو وزير الدفاع الكوري الجنوبي، وجرى بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين.