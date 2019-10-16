مجلس قيادات الشرطة يناقش نموذج الاستمارة الموحدة للأساليب الإجرامية

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، اجتماع المجلس الذي عُقد بنادي ضباط شرطة دبي.

واستعرض المجلس عدداً من المواضيع الأمنية والاستراتيجية، من أهمها نموذج الاستمارة الموحدة للأساليب الإجرامية، التي تشتمل على الأساليب الإجرامية المتبعة وتوحيدها وذلك للسيطرة والتحكم في مواجهة الجرائم المستحدثة.

حضر الاجتماع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، واللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان.

والعميد عبد الله الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية، الأمين العام لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، والعميد عبد الرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.

البحث والإنقاذ

كما استعرض المجلس مشروع فرق البحث والإنقاذ الوطني، الذي يهدف إلى زيادة سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ورفع كفاءة العاملين في فرق البحث والإنقاذ على مستوى الدولة، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك، وتقديم الدعم والتدريب بمستويات عالية الكفاءة.

واطلع المجلس على استراتيجية الوقاية من الأمراض المعدية في المؤسسات العقابية، والتي تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والعاملين فيها، من خلال تطبيق إجراءات وقائية صارمة تمنع انتشار الأمراض وتفشيها.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع والسياسات التشغيلية العامة لوزارة الداخلية، والتي تتعلق باستراتيجية تطوير الأداء، في كل قطاعات الوزارة، وعدد من الأمور الأخرى، وأصدر توصياته في عدد من المبادرات والمشاريع المتعلقة بعمل كل قطاعات الوزارة بالدولة.