«الصحة» داعم لمؤتمر «مودسلي هيلث»

المصدر: دبي - البيان

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لمركز «مودسلي هيلث» للصحة النفسية بدبي، وهو مشروع مشترك بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة مودسلي إن إتش إس جنوب لندن، بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف تاريخ 10 أكتوبر من كل عام، بحضور الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات.

والدكتورة منى الكواري مدير إدارة الرعاية التخصصية، وجو فليتشر المدير التنفيذي لمؤسسة مودسلي. ومشاركة مجموعة من الخبراء العالميين والأطباء والأخصائيين في مجال الرعاية الصحة النفسية من مستشفى مودسلي في لندن، وأطباء من مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي.

ويوفر مؤتمر مودسلي السنوي فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات والتطورات في خدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين والبالغين، ويمثل حدثاً تثقيفياً للعاملين في مجال الرعاية الصحية النفسية، والذي يتضمن محاضرات وحلقات نقاش مع متحدثين معترف بهم دولياً. وتطرقت الجلسات والمحاضرات إلى أهم مواضيع الصحة النفسية، ومن أبرزها إدمان العصر الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي، واضطرابات الأكل.

وأشار الدكتور السركال إلى أهمية المؤتمر الذي ترعاه الوزارة بوصفها شريكاً داعماً، نظراً لأنه يمثل قيمة مضافة حقيقية في مجال الصحة النفسية، ومنصةً عالمية مهمةً لتبادل المعارف والخبرات المحلية والإقليمية ومناقشة أحدث الممارسات في مجال الصحة النفسية، وتطوير قدرات مقدمي الرعاية النفسية للمرضى، بحضور خبراء الصحة النفسية وكبار الممارسين الإكلينيكيين والأكاديميين.