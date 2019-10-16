برواز دبي بالأخضر احتفالاً بـ«الصحة النفسية»

المصدر: دبي - البيان

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، المصادف لتاريخ 10 أكتوبر، والذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية لمناقشة موضوع «منع الانتحار» خلال العام الجاري، تحت شعار «40 ثانية للعمل».

وضمن استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالاهتمام بالصحة النفسية وتوعية المجتمع الإماراتي بها تم تنظيم فعاليات للاحتفال بهذا اليوم عن طريق (تمشية فوتوغرافية) بالتعاون مع بلدية دبي وشركة لاندبيك الخليج وفوتو الإمارات وفوجي فيلم والمحلات الكبرى، يصاحبها إضاءة برواز دبي باللون الأخضر تعبيراً عن المناسبة العالمية المهمة للسنة الثانية على التوالي.

زيادة الوعي

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، أن الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية وما يتضمنه من فعاليات وأنشطة، يأتي في إطار حرص الوزارة على زيادة الوعي المجتمعي بالاضطرابات النفسية والسلوكية وكيفية الوقاية منها، وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالعلاج النفسي، وعواقب إساءة استخدام المؤثرات العقلية.

وقالت الدكتورة منى الكواري مدير إدارة الرعاية التخصصية، إن إضاءة برواز دبي بألوان اليوم العالمي للصحة النفسية تحمل رسائل توعية وتطمين للمرضى، بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع حريصة على تعزيز الخدمات الصحية المرتبطة بالمرضى النفسيين لتمكينهم اجتماعياً ونفسياً.