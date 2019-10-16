«الأسبوع الأخضر» يعزز أجندة الاستــدامة في دبي ويرسخ ثقافة الترشيد

المصدر: دبي - البيان

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي للعام السادس على التوالي، فعاليات «الأسبوع الأخضر»، الحدث البيئي السنوي الذي يجمع تحت مظلته مجموعة من أكبر الفعاليات المؤثرة في المنطقة، في الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى ترسيخ وعي الجمهور حول قضايا البيئة والاستدامة، وأهمية اتباع نمط حياة مستدام، إضافة إلى توعية الأجيال الجديدة حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحفيزهم لابتكار حلول جديدة تخدم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

معارض عالمية

وبحسب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، يجمع «الأسبوع الأخضر» تحت مظلته هذا العام الدورة 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019».

والذي تنظمه الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعرض دبي للطاقة الشمسية «أكبر معرض متخصص في تقنيات الطاقة الشمسية في المنطقة»، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمؤتمر العالمي لتحلية المياه، إضافة إلى معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك».

رؤية

ويستند «الأسبوع الأخضر» إلى رؤية تقوم على نشر ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع، كما يسعى إلى غرس ثقافة الإبداع والابتكار في نفوس الأجيال الشابة الذين تعدهم القيادة الرشيدة الثروة الحقيقية لاستشراف وصنع المستقبل.

كما يركز «الأسبوع الأخضر» على تنمية المواهب الشابة التي تساعد على تكوين منظومة مستقبلية مستدامة للطاقة، تدعم التوجه الوطني نحو ترسيخ ريادة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية المستدامة.

ويتضمن «الأسبوع الأخضر» ورش عمل وفعاليات تثقيفية ومبادرات لجميع أفراد المجتمع للتوعية بأهمية الممارسات الخضراء، إلى جانب حلقات شبابية ومحاضرات بمشاركة خبراء دوليين وحملات توعية تطوعية وجلسات مخصصة لأصحاب الهمم واجتماعات لرواد الأعمال من القطاعين العام والخاص، علاوة على فعاليات ومسابقات في المراكز التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة.

«ويتيكس»

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة «الأسبوع الأخضر» الدورة 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019» بالتزامن مع معرض دبي للطاقة الشمسية، وذلك في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويشكل المعرضان، اللذان يتيحان الفرصة للزوار والجمهور العام للتسجيل والدخول المجاني، بيئة مثالية للشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات المهمة للترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة.

والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في هذه القطاعات الحيوية، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق وفرص المشاركة في مشروعات وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة.

مكانة

ورسخ معرض «ويتيكس» مكانته كأكبر وأهم المعارض المتخصصة في المنطقة في قطاعات المياه والطاقة والبيئة، وبات حدثاً رئيساً على أجندة الفعاليات العالمية ومنصة مهمة تجمع العارضين والزوار مع الخبراء والمختصين وصناع القرار والمستثمرين في هذه القطاعات الحيوية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها، فضلاً عن الالتقاء بالمختصين والخبراء وصناع القرار والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

وحققت النسخة الـ20 من معرض «ويتيكس» والنسخة الـ3 من معرض دبي للطاقة الشمسية العام الماضي نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من العارضين والزوار والمشاركين والجهات الحكومية، حيث استقطب المعرضان، اللذان امتدا على مساحة 78413 متراً مربعاً، 2100 عارض من 53 دولة، وأكثر من 35 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

تركيز

ويركز «ويتيكس 2019» على الاستدامة، والذكاء الاصطناعي والرقمنة والتقنيات الإحلالية والشبكات والمدن الذكية ومستقبل قطاع الطاقة في العالم، علاوة على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وحماية البيئة، وإدارة النفايات، والأبنية الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن البيئي، وتحفيز الإبداع والابتكار العلمي في مجالات الطاقة.

منصة عالمية

وتكمن أهمية «ويتيكس» في كونه معرضاً عالمياً متخصصاً فريداً من نوعه شاملاً ومتكاملاً من حيث الاستراتيجية والمحتوى والمضمون والمشاركة، حيث يشكل منصة عالمية يوفر من خلالها فرصاً هائلة للمصنعين والمستثمرين والشركات والوكلاء التجاريين لعرض أحدث التقنيات العالمية في مجالات تقنيات المياه والطاقة والبيئة والنفط والغاز والصناعات المرتبطة بها.

ويتضمن المعرض أنشطة متنوعة لترشيد استهلاك المياه والطاقة وحماية البيئة وإدارة النفايات والمباني الخضراء وأحدث التقنيات العالمية لحلول ترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية.

كما يوفر المعرض منصة مثالية وفرصاً مهمة للمستثمرين لبناء علاقات تجارية والتواصل مع صناع القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة مع الشركات المتخصصة في مجالات المعرض تحت سقف واحد. ويعقد «ويتيكس» بالتزامن مع معرض دبي للطاقة الشمسية الذي يتطرق إلى أحدث حلول الطاقة الشمسية في العالم.

قاعة مخصصة

ويتضمن «ويتيكس 2019» قاعة مخصصة لفعاليات «الأسبوع الأخضر» تتضمن مجموعة من الفعاليات التي تهدف إلى رفع الوعي حول ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، إضافة إلى مسابقات تدور حول الاستدامة والبيئة وإعادة التدوير. ويشارك في القاعة كل من أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، وجامعة زايد، والجامعة الأمريكية في دبي، وكلية دبي للطالبات، ومدرسة دبي للتربية الحديثة.

ومدرسة الاتحاد الخاصة، ومدرسة جرين وود الدولية، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة العذبة، ومدرسة جيمس يونايتد الهندية. وتنظم الهيئة على هامش فعاليات «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» مجموعة متميزة من الندوات والجلسات النقاشية، بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين من كبرى الشركات العالمية الرائدة.

إضافة إلى ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية لزوار المعرض ووفود المدارس والجامعات. ويوفر «الركن الأخضر» فرصة للمبتكرين والمخترعين والمبدعين من طلاب المدارس والجامعات لعرض مشروعاتهم الخضراء والمستدامة.

تفاعل

وتتميز الندوات بموضوعاتها التفاعلية المتنوعة على مدار 3 أيام، حيث تسلط الضوء هذا العام على عدة موضوعات تشمل الذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة والشبكات الذكية والتقنيات الحديثة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحد من الانبعاثات الكربونية وأنظمة التنقل المعتمد على الهيدروجين الأخضر.

إضافة إلى أحدث تقنيات السيارات الكهربائية وآخر التطورات في تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.

وتنظم الهيئة ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر مبادرة «التعهد الأخضر» والتي تمثل تعهداً شخصياً يلتزمه كل فرد للحفاظ على البيئة من خلال تبني سلوكيات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المنازل والمدارس والمكاتب، والحد من معدلات الهدر.

حيث تؤمن الهيئة أن التزام الفرد التغيير يساهم في ترك آثار إيجابية في من حوله من الأهل والأصدقاء، ويعكس هذا التعهد اهتمام جميع أفراد المجتمع بالإسهام في بناء مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.

قاعة الابتكار

وتشهد قاعة الابتكار في «ويتيكس 2019» مشاركة أكثر من 20 جامعة. وتهدف إلى دعم شباب الجامعات عن طريق عرض أفكارهم وابتكاراتهم في المجالات المتعلقة بالاستدامة والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والنقل وغيرها.

كما تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر لهذا العام، الدورة الـ6 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار «تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام» حيث تركز القمة على 3 محاور رئيسة وهي «آليات التنمية المستدامة والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر وتبني الحلول الخضراء المبتكرة».

مساعٍ

وتعزز القمة مساعي إمارة دبي لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، حيث حققت الإمارة العديد من الخطوات الملموسة في هذا الصدد ومن أبرزها تحقيق سبق عالمي تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي» «LEED»، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية.

لتكون بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة. كما حققت دبي إنجازاً بانخفاض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الإمارة بنسبة 19% خلال عام 2018، أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول 2021.

تحلية المياه

وتستضيف هيئة كهرباء ومياه دبي خلال «الأسبوع الأخضر»، المؤتمر العالمي للجمعية الدولية لتحلية المياه «IDA» والذي يتم تنظيمه مرة كل عامين ويعود إلى دبي مجدّداً بعد 10 سنوات من دورته الناجحة التي أقيمت في عام 2009.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار «مفترق طرق نحو الاستدامة»، إلى القيام بدور محوري على صعيد تعزيز الوعي حول ضرورة تبنّي الابتكارات التقنية الرائدة في مجال المياه في المدن الحديثة مثل دبي، التي تعد واحدة من أكبر أسواق المياه التي تظهر التزاماً قوياً ومشاركة فاعلة في تعزيز أطر التعاون وترسيخ ثقافة الابتكار ضمن قطاع المياه.

«جوتيك»

وضمن فعاليات الأسبوع الأخضر، يتم تنظيم الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك» والذي تنظمه شركة «دراجون أويل» الذراع الاستثمارية في قطاع النفط والغاز لشركة «اينوك».

ويعد «جوتيك» منصة حيوية لاستعراض أحدث التطبيقات والاتجاهات السائدة في قطاع النفط والغاز مع التركيز على نشر التكنولوجيا والابتكار بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والشركات والجمعيات المهنية وغيرها.

وستقوم جمعية مهندسي البترول بإدارة جلستين تقنيتين متوازيتين رئيستين خلال المؤتمر، كما سيتم خلال المؤتمر إطلاق «مركز التميز»، الذي يستهدف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 150 طالباً وطالبة.

منصة لبناء الشراكات

ويسلط معرض دبي للطاقة اشمسية الضوء على أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة الشمسية، ويبرز أكبر المشروعات في هذا القطاع على مستوى المنطقة من خلال توفير منصة فريدة ومتميزة لبناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

ويقدم المعرض مزايا حصرية للمشاركين مثل التسجيل المجاني للشركات والمنتجات لدى الهيئة، والحصول على خطابات توصية بشأن المنتجات المشاركة في المعرض، إضافة إلى زيارات ميدانية حصرية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويشكل «معرض دبي للطاقة الشمسية» منصة مهمة للقطاعين الحكومي والخاص لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة الشمسية، والمشروعات الحالية والمستقبلية في المنطقة، والتعرف إلى احتياجات السوق، وفرص المشاركة في مشروعات وبرامج الطاقة الشمسية.

ويتيح تزامن المعرض مع «ويتيكس» والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر فرصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين، والمسؤولين وصناع القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط بشكل عام، والاستفادة من جدول أعمال الحدثين الحافلين بالمؤتمرات وورش العمل والفعاليات المتخصصة.