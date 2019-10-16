55 دولة تشارك في «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشاركة 55 دولة في الدورة الـ 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2019)، والذي تنظمه بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، أكبر معرض متخصص في تقنيات الطاقة الشمسية في المنطقة.

ويشارك في «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» نحو 2350 شركة و18 جناح دولة تسلط الضوء على أحدث منتجاتها وتقنياتها في مجالات المياه والطاقة والبيئة وأحدث تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة وأنظمة المسح المتقدمة «LiDAR» والمسح الضوئي وتقنيات معالجة بيانات الطائرات دون طيار التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتقوم بجمع وتحليل البيانات الجوية المتطورة لمحطات الطاقة الشمسية لفحص وتحديد اللوحات الشمسية المعطلة بسرعة وبأقل التكاليف، ما يسهم في الحفاظ على عمل وكفاءة مشروعات الطاقة الشمسية، إضافة إلى أنظمة متطورة لتنقية المياه مناسبة للاستخدام في حالات الطوارئ، وتقوم على تنقية مياه الأنهار والآبار لتوفير مياه شرب نظيفة في وقت قصير.

مظلة

ويقام المعرضان تحت مظلة الدورة السادسة من «الأسبوع الأخضر» الذي يتخلّله سلسلة من الفعاليات المجتمعية المتعلقة بالبيئة، في سبيل زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتعريف بأهم مقومات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وتنظم الهيئة المعرضين في الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وتشارك كل من: «روسيا، اليابان، سنغافورة، البرازيل، تشيلي، أيرلندا، وبولندا» للمرة الأولى في «ويتيكس 2019».

وعلى امتداد القاعات من 1 إلى 8، وقاعة أرينا وقاعة الشيخ سعيد 1، إلى جانب الأجنحة الدولية الـ 18، ستستعرض الشركات والجهات المحلية والدولية أبرز مشاريعها النوعية وأحدث التقنيات ذات الصلة بقطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتنمية الخضراء، بما فيها مجموعة واسعة من الحلول الذكية التي تطرح للمرة الأولى في مجالات الطاقة المتجددة والمياه وحلول الاستدامة وترشيد الاستهلاك.

ومن أبرز الشركات المشاركة: «دائرة الطاقة في أبوظبي»، «هيئة الطرق والمواصلات في دبي»، «إيه بي بي»، «أكوا باور»، «سيمنس»، شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، «غنتوت»، «الخليج للمقاولات»، «شركة دبي للكابلات الخصوصية المحدودة (دوكاب)»، «شركة المستقبل لصناعة الأنابيب» و«دايموند ديفلوبرز».

تعاون مثمر

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»: «تؤكّد المشاركة الدولية الواسعة خلال الدورة الحـ 21 الثقة العالية بـ«ويتيكس» باعتباره منصة استراتيجية لاستكشاف آفاق التعاون المثمر بين الروّاد المحليين والعالميين ضمن قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتنمية الخضراء.

فضلاً عن الكشف عن أحدث الابتكارات التكنولوجية وعقد شراكات جديدة وتوقيع اتفاقيات استثمارية تمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع طموحة من شأنها دفع مسار الاستدامة.

وتأتي مشاركة دول جديدة في المعرض بمثابة دليل دامغ على الدور المحوري لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها بوابة مباشرة لوصول كبرى الشركات الرائدة في العالم إلى أسواق النمو الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط، ولاعباً محورياً في توجيه الجهود العالمية نحو تبني نموذج الاقتصاد الأخضر وتسريع وتيرة التنمية المستدامة.

في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة وفق دعائم الابتكار والتكنولوجيا، بما يتواءم وأهداف «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071» في ضمان استمرارية التنمية واستدامة السعادة في المستقبل».

تقنيات

وتسلط الدول الجديدة المشاركة الضوء على أبرز البحوث والمنتجات والتقنيات المعنية بحماية البيئة والمياه والطاقة المتجددة والأتمتة وتقنيات التناضح العكسي والأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى الحلول المبتكرة في مجالات البنى التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات الكبيرة «Big Data» وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الألواح الكهروضوئية.

بالإضافة إلى الطاقة الشمسية المركزة «CSP» وإدارة الأصول والحلول الذكية للمناطق، والمنتجات المبتكرة في مجال أنظمة ضبط الضغط ومعالجة مياه الصرف الصحي، وصناعة أنابيب المياه الصناعية والزراعية، وتقنيات العزل الصناعي الحراري، وأنظمة التخلص من مخلفات المياه، والمحافظة على الموارد المائية وجودة المياه، وتشغيل وصيانة محطات الطاقة، وأنظمة صيانة المحطات الحرارية ومحطات تحلية المياه وخدمات الطاقة المتجدّدة وغيرها.