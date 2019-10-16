«كهرباء الشارقة» تبحث تطوير الشبكات مع وفد كوري

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تعمل مع كافة الشركات المحلية والعالمية لتأمين احتياجاتها من الكابلات عالية الجودة لتنفيذ استراتيجيتها في تطوير الشبكات القديمة ومشروعات التوسع المستقبلية.

حيث أعدت الهيئة خطة استراتيجية للمشروعات وكميات الكابلات والمستلزمات التي ستحتاجها خلال المرحلة المقبلة، وتعمل حالياً على تأمين هذه الاحتياجات بأفضل الأسعار وجودة عالية.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من شركة «إل إس» للكابلات الكورية برئاسة جيسو كيم نائب رئيس الشركة، حيث تم خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشترك وتوفير أجود أنواع الكابلات والمعدات اللازمة للاستمرار في تطوير منظومة شبكات النقل والتوزيع في كافة مناطق إمارة الشارقة، وإجراء الدراسات والأبحاث في قطاعات الطاقة والحفاظ على البيئة، والخطط والمشاريع التي تتضمنها خطة الهيئة الاستراتيجية والخطة الفنية لتدريب الكوادر البشرية.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة أن الهيئة مستمرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في التعاون مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات لاستكمال مسيرة التطور والتقدم.