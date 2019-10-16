انتهاء الاستعدادات لإطلاق النسخة الثامنة من جائزة الشارقة للاستدامة

المصدر: الشارقة - البيان

أنهت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة الاستعدادات والتجهيزات كافة المتعلّقة بالنسخة الثامنة من جائزة الشارقة للاستدامة، فئة المدارس الخضراء وفئة الجامعات، والتي تهدف إلى إشراك الطلبة في وضع تصوراتهم من مشاريع وأفكار وأنشطة للارتقاء ببيئتهم، والوصول إلى بيئة خضراء مستدامة بمواصفات عالمية.

وكانت فكرة الجائزة قد انبثقت في العام 2012، بعد اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي، لتواكب رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أهمية التنمية المستدامة، من خلال حماية البيئة وصون التنوع الحيوي في الإمارة.

وتؤكد رسالة الجائزة أهمية إذكاء روح التنافس بين القطاعات الطلابية المختلفة في المدارس والجامعات لابتكار وإيجاد وتطبيق حلول بيئية مستدامة للمشكلات البيئية الملحة التي تسهم في تحقيق وتمكين مقومات الاستدامة على أرض الواقع في البيئات التعليمية.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: «تهدف جائزة الشارقة للاستدامة البيئية إلى تعزيز مفهوم البيئة الخضراء المستدامة، لذا تعتبر البرامج البيئية في المدارس والجامعات من ضمن البرامج المهمة».