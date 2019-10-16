مؤتمر أبوظبي الثالث للرعاية الصحية الأولية ينطلق غداً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تنطلق يوم غد الخميس في أبوظبي فعاليات مؤتمر أبوظبي الثالث للرعاية الصحية الأولية، المؤتمر الدولي الأول من نوعه في المنطقة المتخصص في مجال الرعاية الصحية الأولية.

والذي تنظمه الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ويستمر من 17 وحتى 19 أكتوبر بمشاركة أكثر من 2500 مشارك من داخل الدولة وخارجها.

ويتألف الحدث الذي تم اعتماده من قبل المجلس الأوروبي للتعليم الطبي المستمر لمدة 22 ساعة من التعليم المستمر، من أحد عشر مؤتمراً موازياً متعدد التخصصات، يشمل مؤتمر طب الأسرة، ومؤتمر طب المناطق النائية، ومؤتمر طب الأسنان، ومؤتمر الصيدلة، ومؤتمر الأشعة، ومؤتمر التمريض والطب المساعد، ومؤتمر الطب المجتمعي، ومؤتمر المختبرات الطبية، ومؤتمر بيتنا الطبي.