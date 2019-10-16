«أبوظبي القضائية» تنظم تجربة محاكاة جلسة جزائية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت أكاديمية أبوظبي القضائية تجربة محاكاة جلسة صورية في قضية جزائية، وذلك ضمن المساق الجزائي في برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين، بهدف تدريب المشاركين على كيفية دراسة الملفات القضائية والتعامل معها والتعرف إلى مختلف فنون المرافعة الشفوية أمام القضاء الجزائي، وقواعد المرافعة وأصولها وشروطها وتقنياتها وأسلوب أدائها.

وأكدت الأكاديمية القضائية أن هذه التجربة تلبي العديد من المتطلبات التعليمية، وأهمها ردم الهوة بين الدراسة النظرية لمادة القانون في الجامعات، ومتطلبات الواقع العملي في المحاكم والنيابات، إضافة إلى كونها تطبيقاً عملياً لما يتلقاه المتدرب من مواد نظرية في الأكاديمية بهدف ترسيخ المعلومة عبر التطبيق العملي لكيفية استخدامها واقعياً في الحياة المهنية.