مبادلة والصندوق الروسي للاستثمار يستعرضان مشاريعهما المشتركة

المصدر: وام

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.. قدمت شركة مبادلة للاستثمار " مبادلة " والصندوق الروسي للاستثمار المباشر عرضا سلطا خلاله الضوء على صفقات الاستثمار المشتركة بينهما البالغ عددها أكثر من 45 صفقة .. وذلك خلال معرض أقيم في قصر الوطن.

وشهدت " مبادلة " توسعا كبيرا في عملياتها في روسيا منذ عام 2013 عندما أنشأت منصة مشتركة للاستثمار بقيمة 7 مليارات دولار مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، والتي تم توقيع الاتفاقية الخاصة بها في سان بطرسبرغ بحضور فخامة رئيس روسيا الاتحادية.

وبلغ إجمالي الاستثمارات التي قامت بها " مبادلة " بالشراكة مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر حتى اليوم أكثر ملياري دولار في أكثر من 45 صفقة في روسيا.. وحققت عوائد استثماريه متميزة.

وخلال عام 2018 وتماشيا مع التزام " مبادلة " المستمر وطويل الأمد تجاه هذه الشراكة، قامت "مبادلة" بافتتاح مكتب لها في موسكو، مما سيساهم في تعزيز هذه الشراكة وزيادة فرص الاستثمار في روسيا.

وتتطلع " مبادلة " خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة استثماراتها المشتركة بشكل كبير مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وستركز بشكل خاص على القطاعات ذات الأولوية بالتوافق مع برنامج المشروعات الوطنية في روسيا بما يشمل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية.

وركز المعرض على التأثير الإيجابي التي حققته الصفقات المشركة في مختلف المجالات مثل تحسين مستوى الحياة، والتطوير التكنولوجي، وتعزيز الكفاءة، وبدائل الواردات وتعزيز فرص التصدير، وتطوير البنية التحتية.

وخلال عام 2014 أنجزت " مبادلة " أول استثمار مشترك مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وهو استثمارها في بورصة موسكو..و تلعب بورصة موسكو دورا أساسيا في إنشاء مركز مالي دولي تنافسي في موسكو، مع تمكين الشركات المحلية من الحصول على تمويل طويل الأجل.

وخلال عام 2016 وبالشراكة مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أنشأت " مبادلة " منصة لمشاريع البنية التحتية اللوجستية، وهي شركة بي إل تي.

تعتبر هذه الشركة اليوم واحدة من أفضل أربعة مشغلين للمجمعات اللوجستية من الفئة الأولى في روسيا، وتدير مساحة تبلغ 0.5 "نصف" مليون متر مربع.

تهدف "مبادلة" إلى مواصلة الاستثمار في هذه الشركة، لتمكينها من أن تصبح لاعبا رائدا في هذه الصناعة بمحفظة تزيد عن 1 مليون متر مربع في جميع أنحاء البلاد.

وفي عام 2017، ومن خلال الصندوق المشترك، استثمرت "مبادلة" في تطوير مراكز لتشخيص وعلاج مرض السرطان في المنطقة المحيطة بموسكو.. وهذه المرافق الطبية الفريدة من نوعها مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات.. و بعد نجاح هذا المشروع التجريبي في المنطقة المحيطة بموسكو، تعتزم "مبادلة" بالشراكة مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، تطوير منشآت مماثلة في جميع أنحاء روسيا.

وفي عام 2017 ايضا استثمرت "مبادلة " في المطار الرئيسي في سانت بطرسبرغ وهو رابع أكثر المطارات ازدحاما في روسيا - بولكوفو.. وهي تعمل الآن من أجل مواصلة تطوير البنية التحتية للمطار.

وكذلك بالشراكة مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، قامت "مبادلة" باستثمار مشترك لتشييد منشأة "زاب سيب" والتي تعتبر أكبر منشأة حديثة للبتروكيماويات في روسيا ومن أبرز خمسة مشاريع لإنتاج مادة البوليمر في العالم.. وهذا المشروع المدعوم بتمويل من صندوق الثروة الوطني الروسي من خلال حصة الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، يولد عوائد استثمارية مستقرة، ويساهم في استحداث 20 ألف وظيفة في روسيا.. و سيتم إطلاق المنشأة رسميا في العام القادم.

واستحوذت " مبادلة " بالشراكة مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر على ميناء أوست-لوقا، وهو محطة شحن بحرية حديثة لنقل شحنات منتجات النفط الخفيف، وهي المنشأة الوحيدة ذات خدمات واسعة النطاق لشحن الغاز الطبيعي المسال في بحر البلطيق.. وتعتبر هذه الصفقة واحدة من أكبر استثمارات "مبادلة" في روسيا حتى الآن.

ومن أحدث الاستثمارات المشتركة هو الاستثمار في شركة إيفي، الشركة الرائدة في روسيا في تقديم خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت.. و سيمكن هذا الاستثمار المشترك، بين "مبادلة" والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، شركة إيفي من تطوير المحتوى الذي تقدمه من خلال إمكانيات إنتاجية فريدة وعن طريق استخدام استوديوهات في روسيا، مما سوف يساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق تستحوذ الشركة الآن على 42٪ من السوق الروسية