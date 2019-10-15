عويضة المرر يبحث مع وزير الطاقة الروسي آفاق التعاون المشترك

المصدر: وام

بحث معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة اليوم مع معالي ألكسندر فالينتينوفيتش نوفاك وزير الطاقة في جمهورية روسيا الاتحادية آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنظيفة في ظل ما يمتلكانه من خبرات وقدرات ومكانة عالمية مميزة في هذه المجالات وذلك بالتزامن مع زيارة فخامة فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية إلى دولة الإمارات.

و أكد المرر خلال اللقاء أهمية علاقة الشراكة المميزة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية روسيا الاتحادية، في ظل حرص قيادتي البلدين على توطيدها وتطويرها بشكل مستمر من خلال الزيارات المتبادلة والاتفاقات والشراكات الثنائية، إضافة إلى ما يربط البلدين من لجان للتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات والتي يأتي من أبرزها قطاع الطاقة الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الطرفين.

وقال معاليه: "تلتزم دائرة الطاقة في أبوظبي بتعزيز شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية بما يسهم في تحفيز قدرة قطاع الطاقة في أبوظبي على تحقيق أهدافه الاستراتيجية والتحول نحو المزيد من الكفاءة وصداقة البيئة و هو من أبرز تطلعاتنا الاستراتيجية، ونحن على ثقة بأن التعاون الوثيق الذي يربط أبوظبي وروسيا سيسهم في تقديم إضافة نوعية لمسيرة الدائرة في تحقيق أهدافها".

وقدم معاليه نبذة عما شهده قطاع الطاقة في أبوظبي من تطورات خلال الآونة الأخيرة ودور الدائرة في توجيه وتحفيز مسيرة تحول القطاع وآليات تحقيق التزامها بضمان أمن الإمدادات و المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومبادئ الاستدامة في أبوظبي و دولة الإمارات ككل.

و تعرف معالي وزير الطاقة الروسي و الوفد المرافق على المشاريع الاستراتيجية الضخمة التي أطلقتها الإمارة في قطاع الطاقة المتجددة والمشاريع الداعمة للكفاءة والاستدامة و التي ضمت مشاريع "محطة براكة للطاقة النووية"، ومشروع محطة نور أبوظبي" للطاقة الشمسية، ومشروع محطة الطاقة الشمسية الجديدة في منطقة الظفرة.

و ناقش الجانبان آليات التعاون والاستفادة مما تمتلكه جمهورية روسيا الاتحادية من إمكانات بشرية هائلة قادرة ومؤهلة في مجال توفير التدريب والمساهمة في تطوير القدرات المحلية في قطاع الطاقة بأبوظبي في المجالات الإدارية، والتقنية، والتشغيلية، فضلا عن التعريف بالقدرات التقنية والبحثية والروسية في مجالات وأعمال الطاقة وسبل تعاون الطرفين لتوظيفها خدمة لقطاع الطاقة في أبوظبي.