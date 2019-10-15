محمد بن زايد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

المصدر: وام

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم.. جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الذي يقوم بزيارة دولة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

و رحب سموه في بداية المباحثات ــ التي عقدها الجانبان في قصر الوطن ــ بضيف البلاد الكبير و الوفد المرافق متمنياً له طيب الإقامة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة و أن تحقق زيارته أهدافها المرجوة في دعم العلاقات الإماراتية - الروسية ودفعها إلى الأمام في المجالات المختلفة بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.